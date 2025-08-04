Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia Hàn Quốc đề xuất xây dựng đối sách ứng phó với thiên tai

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia Hàn Quốc Jo Seoung-lae trong buổi họp báo bằng văn bản ngày 8/8 cho biết Ủy ban đã đề xuất với Chính phủ về việc nhanh chóng tiến hành điều tra triệt để nguyên nhân thiên tai tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn tập trung, cũng như xây dựng các đối sách về vấn đề này.Ông Jo nhấn mạnh nhiều khu vực trên toàn quốc trong mùa hè năm nay đã cùng lúc phải hứng chịu lượng mưa cực đoan vượt qua mức kỷ lục trong lịch sử, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Vì vậy, Chính phủ cần đưa ra các đối sách cơ bản như mở rộng hạ tầng liên quan và cải thiện hệ thống sơ tán khẩn cấp sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân gây thiên tai tại các khu vực bị ảnh hưởng.Người phát ngôn này còn đề xuất thành lập một cơ quan điều tra độc lập để tiến hành điều tra một cách chính xác và công bằng đối với những thiệt hại nghiêm trọng do sạt lở đất gây ra.Mặt khác, Tiểu ban Kinh tế số 2 ngày 7/8 cũng đã tổ chức một buổi tọa đàm để thảo luận về "Chiến lược đầu tư vào các ngành công nghiệp sau khi thành lập quỹ quốc gia". Tại đây, các đại biểu đã nhất trí về việc cần phải đưa ra phương án hỗ trợ đầu tư quy mô lớn bằng nguồn vốn chính sách, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong tương lai thông qua việc mở rộng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới các ngành chế tạo chủ lực.