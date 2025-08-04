Photo : YONHAP News

Chủ tịch Liên minh cử tri người Mỹ gốc Hàn (KAGC) Kim Dong-seok trong buổi gặp gỡ với đoàn phóng viên thường trú Hàn Quốc tại Washington (Mỹ) ngày 7/8 (giờ địa phương) đã kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc tích cực can thiệp ngoại giao để công dân Hàn Quốc tại Mỹ không phải chịu ảnh hưởng bất công từ chính sách siết chặt vấn đề di cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.Ông Kim nhấn mạnh vấn đề này cần được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Dưới chính quyền mới của Tổng thống Trump, an ninh biên giới đang được xem như an ninh quốc gia, khiến không gian để Seoul lên tiếng trong lĩnh vực ngoại giao bị thu hẹp. Tuy vậy, Chính phủ Hàn Quốc không được phép bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào qua các kênh ngoại giao, nhằm tránh để những người Hàn vô tội phải chịu thiệt hại.Trước đó, một nữ du học sinh Hàn Quốc tại Mỹ vào ngày 31/7 vừa qua đã bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bất ngờ bắt giữ khi đến trình diện tại Tòa án di trú tại New York do vấn đề thị thực và được trả tự do sau 4 ngày. Phía du học sinh này cho biết mặc dù cô vẫn đang duy trì tình trạng cư trú hợp pháp, nhưng ICE đã diễn giải sai luật, từ đó nhận định rằng tư cách lưu trú của cô đã hết hạn.Ngoài ra, một nam nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ tại bang Texas, người có thị thực cư trú dài hạn, cũng bị bắt giữ tại sân bay khi quay trở lại Mỹ sau chuyến về thăm Hàn Quốc vào tháng trước. Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang hỗ trợ vấn đề lãnh sự cần thiết đối với những công dân Hàn Quốc bị bắt giữ tại Mỹ.