IVE càn quét bảng xếp hạng âm nhạc chính tại Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Theo phía công ty quản lý, album tiếng Nhật thứ ba của nhóm nhạc nữ IVE mang tên "Be Alright" phát hành vào ngày 30/7 vừa qua đã giành vị trí số một trên cả hai bảng xếp hạng chính của trang âm nhạc Oricon (Nhật Bản), đó là bảng xếp hạng album tuần dựa trên lượng tiêu thụ CD, và bảng xếp hạng tổng hợp tuần dựa trên số lượt tải nhạc.Phía Oricon cho biết album của IVE hiện đang giữ số điểm cao nhất trong số các album của nghệ sĩ nữ nước ngoài phát hành tại Nhật Bản trong năm nay.Ngoài ra, "Be Alright" cũng đồng loạt giành vị trí số cao nhất trên hai bảng xếp hạng lớn khác tại Nhật là Billboard Japan và bảng tổng hợp của Tower Records, chuỗi cửa hàng đĩa nhạc lớn nhất Nhật Bản.Trong khi đó, IVE cũng nhận được nhiều lời khen ngợi sau màn trình diễn ấn tượng tại lễ hội âm nhạc quốc tế nổi tiếng Lollapalooza (Mỹ) gần đây.IVE dự kiến sẽ chính thức trở lại sân khấu Hàn Quốc vào ngày 25/8 tới với album mini thứ tư.