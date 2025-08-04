Photo : YONHAP News

Trong buổi gặp gỡ báo giới tổ chức tại căn cứ quân sự Camp Humphreys (thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi) ngày 8/8, Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Xavier Brunson cho biết lực lượng binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc có thể được tái cơ cấu miễn là duy trì được năng lực.Ông Bronson nhận định trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp tới, các cuộc thảo luận về quân đội Mỹ tại Hàn Quốc sẽ tập trung nhiều hơn vào năng lực thay vì số lượng binh sĩ.Quan chức này cho rằng lực lượng binh sĩ nói trên cần có sự điều chỉnh, nhấn mạnh việc duy trì năng lực chiến đấu quan trọng hơn là duy trì quân số. Phát biểu này dù không đề cập trực tiếp đến việc cắt giảm số lượng binh sĩ, song vẫn để ngỏ khả năng Washington sẽ phân bổ lại 28.000 binh lính tại Hàn Quốc nếu lực lượng này đảm bảo được năng lực.Lấy ví dụ về tính linh hoạt chiến lược, Tư lệnh Brunson nhắc đến việc một đơn vị tên lửa Patriot đã được luân chuyển sang khu vực Trung Đông vào đầu năm nay, và các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đã bù đắp phần lớn khoảng trống này. Được biết đơn vị tên lửa Patriot sẽ được nâng cấp và quay trở lại Hàn Quốc trong tương lai.Ngoài ra, ông Brunson còn kêu gọi Seoul và Washington nên tiếp cận vấn đề chuyển giao quyền tác chiến thời chiến (OPCON) một cách thận trọng, cho rằng quá trình này chỉ nên diễn ra khi hai bên đã đạt được thỏa thuận về các điều kiện quân sự. Việc vội vàng sẽ không mang lại lợi ích cho cả hai nước.Trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ dự kiến sẽ thảo luận trực diện về vấn đề hiện đại hóa đồng minh Hàn-Mỹ, việc Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc bày tỏ quan điểm không nên vội vàng trong quá trình chuyển giao OPCON đã thu hút sự chú ý.Liên quan đến vấn đề eo biển giữa Trung Quốc và Đài Loan, quan chức này khẳng định không nên mặc định rằng nếu Mỹ hỗ trợ Đài Loan thì Hàn Quốc cũng sẽ bị yêu cầu tham gia vào vấn đề này. Yêu cầu của Washington là Seoul cần đóng vai trò lớn hơn trong việc phòng thủ trước các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, đồng thời thể hiện sự linh hoạt trong hiện đại hóa đồng minh song phương. Vấn đề hiện đại hóa đồng minh Hàn-Mỹ bao gồm từ thay đổi quy mô và vai trò của lực lượng đồn trú, mở rộng vai trò của quân đội Hàn Quốc, tăng ngân sách quân sự, đến chuyển giao OPCON.