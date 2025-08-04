Hàn Quốc tăng cường hợp tác nông nghiệp và thực phẩm với Việt Nam và Malaysia

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc Song Mi-ryung ngày 10/8 đã lần lượt có các cuộc gặp với Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng, cùng Bộ trưởng Nông nghiệp và an ninh lương thực Malaysia Mohamad Sabu tại Hàn Quốc. Tại đây, bà Song đã chia sẻ chính sách nông nghiệp và đề nghị hợp tác với hai nước về việc mở rộng xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc.Phía Việt Nam bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, đồng thời đề xuất tổ chức các sự kiện nhằm thúc đẩy giao lưu giữa các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và thực phẩm của hai nước. Đáp lại, Bộ trưởng Song khẳng định Việt Nam vừa là nước giao thương nông sản, thực phẩm chủ chốt vừa là đối tác hợp tác phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc, đề nghị Hà Nội hỗ trợ để Seoul có thể xuất khẩu thịt gà, kiwi và quýt Ôn Châu của Hàn Quốc sang Việt Nam.Phía Malaysia cũng đề xuất tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, cũng như mở rộng phối hợp giữa các cơ quan kiểm dịch. Về phần mình, Bộ trưởng Song đề nghị Malaysia hỗ trợ để Hàn Quốc xuất khẩu thịt bò tươi làm lạnh đã được cấp chứng nhận Halal sang thị trường nước này. Từ năm 2023, Hàn Quốc đã xuất khẩu thịt bò đông lạnh Halal sang Malaysia và đang nỗ lực mở rộng sang mặt hàng thịt bò tươi làm lạnh.Bà Song đánh giá Việt Nam có vai trò rất quan trọng khi là thị trường xuất khẩu nông sản, thực phẩm lớn thứ 4 của Hàn Quốc, còn Malaysia là quốc gia dẫn đầu ngành công nghiệp thực phẩm Halal và là thị trường có khả năng tăng trưởng mạnh với tốc độ gia tăng dân số cao tại Đông Nam Á. Quan chức này kỳ vọng giao thương và hợp tác nông sản, thực phẩm giữa Hàn Quốc và các bên sẽ tiếp tục được mở rộng thông qua những cuộc gặp lần này.