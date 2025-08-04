Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung trong buổi họp báo ngày 9/8 cho biết một công nhân đã tử vong sau khi rơi xuống trong lúc tháo dỡ lưới an toàn tại một công trường xây dựng chung cư mới ở thành phố Uijeongbu (tỉnh Gyeonggi) vào một ngày trước. Ngay sau khi quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ phép mùa hè, Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ thị tất cả các vụ tai nạn lao động gây thiệt hại về người phải được báo cáo trực tiếp cho ông trong thời gian nhanh nhất.Bà Kang cho biết hệ thống chia sẻ và truyền đạt thông tin qua Phòng tình hình điều hành quốc gia vẫn được duy trì, nhưng sẽ bổ sung cơ chế báo cáo nhanh hơn cho Tổng thống. Ông Lee còn chỉ thị Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc trình bày toàn bộ các biện pháp trước và sau tai nạn nhằm ngăn chặn tai nạn lao động, cũng như những biện pháp đã triển khai từ trước cho đến nay trong cuộc họp Nội các vào ngày 12/8.Phát ngôn viên Kang giải thích chỉ thị này của nhà lãnh đạo Hàn Quốc tập trung vào việc thiết lập cơ chế báo cáo thường xuyên, thể hiện rõ quyết tâm mạnh mẽ của Tổng thống Lee trong việc giảm số vụ tai nạn lao động gây thiệt hại về người. Bà Kang còn khẳng định Hàn Quốc sẽ chứng minh vị trí cường quốc kinh tế lớn thứ 10 thế giới thông qua việc đảm bảo an toàn cho người lao động, để những người lao động không bị thương hay phải thiệt mạng.Ngoài ra, trong thời gian nghỉ phép vào ngày 6/8, ông Lee cũng đã yêu cầu rà soát toàn bộ các phương án pháp lý khả thi, bao gồm thu hồi giấy phép xây dựng và cấm tham gia đấu thầu công trình công đối với công ty xây dựng POSCO E&C, nơi liên tiếp để xảy ra các vụ tai nạn lao động chết người tại công trường.