Đạo diễn Park Chan-wook bị khai trừ khỏi Hiệp hội biên kịch Mỹ

Photo : YONHAP News

Theo tạp chí giải trí Mỹ Variety, Hiệp hội biên kịch Mỹ (WGA) trong thông cáo ngày 8/8 (giờ địa phương) cho biết đã khai trừ đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan-wook và thành viên Don McKellar, những người viết kịch bản cho loạt phim ngắn "The Sympathizer", với lý do vi phạm quy định trong thời gian diễn ra cuộc đình công của WGA năm 2023.Kịch bản phim "The Sympathizer" gồm 7 tập được dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Mỹ gốc Việt, ông Nguyễn Thanh Việt, từng thắng giải Pulitzer 2016. Bộ phim có sự tham gia của diễn viên người Mỹ Robert Downey Jr. và diễn viên người Australia gốc Việt Hoa Xuande, được phát sóng trên HBO vào năm 2024. WGA không nêu chi tiết cụ thể về cách thức hai người này đã vi phạm quy định đình công. Tuy nhiên, cả hai đều không kháng nghị đối với quyết định khai trừ.Trước đó, WGA cho biết đã xử lý kỷ luật 7 biên kịch vì cáo buộc vi phạm các quy định trong thời gian đình công năm 2023. Trong số này, 4 người bị tiết lộ danh tính trong quá trình kháng nghị, trong khi danh tính của 3 người còn lại chưa được công bố cho đến thông báo lần này.WGA là một công đoàn lớn, quy tụ 11.500 tác giả hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và nội dung kỹ thuật số tại Mỹ. Từ tháng 5/2023, họ đã tiến hành cuộc đình công kéo dài 148 ngày nhằm yêu cầu cải tổ hệ thống tiền thù lao phù hợp với thời đại phát trực tuyến, cải thiện điều kiện lao động, cùng các vấn đề khác.Cuộc đình công đã dẫn đến thỏa thuận với Liên minh các nhà sản xuất phim và truyền hình (AMPTP), bao gồm các đơn vị như Universal, Netflix, về việc tăng lương cơ bản, nâng tỷ lệ chia sẻ doanh thu tái phát sóng trên nền tảng trực tuyến, cũng như thiết lập cơ chế bảo vệ quyền lợi tác giả trước việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI).Việc bị khai trừ khỏi WGA sẽ khiến cá nhân khó có thể tham gia các dự án hợp tác với các hãng sản xuất lớn đã ký thỏa ước tập thể với công đoàn này.