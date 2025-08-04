Chính phủ Hàn Quốc phát hành hơn 800.000 phiếu ưu đãi giảm giá lưu trú nửa cuối năm 2025

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) thông báo sẽ tổ chức sự kiện “Lễ hội giảm giá lưu trú nửa cuối năm 2025” nhằm kích cầu du lịch nội địa, đồng thời thúc đẩy kinh tế địa phương. Chương trình mùa thu diễn ra từ ngày 20/9-30/10, chương trình mùa đông kéo dài từ 3/11- 7/12. Trong thời gian này, Bộ cùng KTO sẽ phát hành 800.000 phiếu giảm giá lưu trú với tổng trị giá 23,6 tỷ won (khoảng 17 triệu USD).Tại các cơ sở lưu trú ở khu vực ngoài khu vực lân cận thủ đô (không bao gồm Seoul, Gyeonggi và Incheon), khách đặt phòng trị giá từ 70.000 won (50 USD) trở lên sẽ được giảm 30.000 won (21 USD), còn phòng dưới 70.000 won sẽ được giảm 20.000 won (14 USD). Các cơ sở áp dụng giảm giá gồm khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng, resort và nhà nghỉ (pension) trong nước. Dịch vụ thuê phòng theo giờ hoặc cơ sở chưa đăng ký sẽ không thuộc diện áp dụng ưu đãi. Mỗi người dân có thể nhận 1 phiếu giảm giá, phát hành theo thứ tự đăng ký sớm thông qua các kênh công ty du lịch trực tuyến tham gia chương trình.Sau khi nhận phiếu, khách cần hoàn tất đặt phòng và thanh toán trong khung giờ hiệu lực từ 10 giờ sáng đến 7 giờ sáng hôm sau. Nếu không sử dụng, từ 10 giờ sáng hôm sau khách có thể xin cấp lại phiếu giảm giá. Nếu hủy đặt phòng hoặc không dùng trong thời hạn, phiếu sẽ tự động hết hiệu lực.Ngoài chương trình mùa thu và mùa đông, từ ngày 20/9-30/10, Bộ cũng sẽ hỗ trợ thêm 72.000 phiếu giảm giá lưu trú cho các vùng đặc biệt bị ảnh hưởng bởi thiên tai do cháy rừng, mưa lớn và khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn máy bay Jeju Air cuối năm ngoái.Tại các khu vực đặc biệt này, mức giảm được nâng lên như phòng từ 70.000 won trở lên được giảm 50.000 won (36 USD), phòng dưới 70.000 won được giảm 30.000 won (21 USD). Tuy nhiên, khách sẽ không được nhận đồng thời phiếu giảm giá của chương trình mùa thu do có thời gian trùng nhau.Bộ Văn hóa bày tỏ hy vọng Lễ hội giảm giá lưu trú sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí du lịch cho người dân, đồng thời thúc đẩy phục hồi nhanh ở các khu vực bị thiên tai và tạo cú hích cho kinh tế địa phương.