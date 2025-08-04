Tổng thống Hàn Quốc hội đàm thượng đỉnh với Tổng Bí thư Việt Nam

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 11/8 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.Trong phần phát biểu mở đầu cuộc họp, Tổng thống Lee nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia láng giềng quan trọng đối với Hàn Quốc. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia tới Hàn Quốc kể từ sau khi Chính phủ mới ra mắt, thể hiện rõ sự coi trọng mà Hàn Quốc dành cho Việt Nam.Trên phương diện cá nhân, Tổng thống ca ngợi Việt Nam là một dân tộc vĩ đại. Nhìn lại lịch sử cận đại, Việt Nam đã chiến đấu và đánh bại quân đội ngoại bang, thống nhất đất nước, rõ ràng là một quốc gia có nội lực mạnh mẽ. Lãnh đạo Hàn Quốc tin chắc dựa trên sức mạnh đó, Việt Nam sẽ nhanh chóng phát triển và trở thành một trong những quốc gia trung tâm của thế giới.Xét trên lập trường của Hàn Quốc, ông Lee đánh giá sự phát triển và tăng trưởng của Việt Nam, đối tác thương mại lớn thứ ba của nước này, là hết sức quan trọng. Hơn 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam và hàng chục nghìn người Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Tổng thống mong rằng trong thời gian tới, Chính phủ hai nước sẽ đặc biệt quan tâm đến sự an toàn và tự do hoạt động của doanh nghiệp và công dân của mình tại nước bạn. Bên cạnh đó, ông Lee cũng đề cập tới 100.000 cặp vợ chồng Hàn-Việt hiện nay. Có người còn ví rằng Việt Nam và Hàn Quốc là "hai nước thông gia".Đáp lại, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vinh dự khi nhận được lời mời thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc đầu tiên từ Chính phủ mới của Hàn Quốc. Tổng Bí thư chúc mừng Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức; tin tưởng với danh tiếng và tầm nhìn chiến lược của mình, Tổng thống sẽ tạo nên một kỳ tích sông Hàn mới.Ông Tô Lâm nhận định Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp và du lịch, và thứ hai về hợp tác phát triển. Đặc biệt, hợp tác quốc phòng giữa hai bên ngày càng sâu rộng, trong khi hợp tác cấp địa phương và giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng không ngừng mở rộng.Tổng Bí thư hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục tiến triển mạnh mẽ, xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn-Việt. Việt Nam sẵn sàng thảo luận sâu rộng để mở rộng hợp tác thực chất với Hàn Quốc, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh và hợp tác trong khu vực cũng như trên thế giới.Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, tại cuộc hội đàm lần này, Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ thông qua “Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn-Việt". Tuyên bố sẽ bao gồm các nội dung như tăng cường trao đổi và hợp tác ở lĩnh vực ngoại giao, an ninh, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030.Ngoài ra, văn kiện này cũng dự kiến đề cập đến việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hướng tới tương lai như khoa học công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế.Các bộ, ngành của hai nước cũng dự kiến ký khoảng 10 biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, bản quyền, năng lượng tái tạo và điện hạt nhân.Qua cuộc hội đàm thượng đỉnh cùng ngày với Tổng Bí thư Việt Nam, Tổng thống Lee Jae Myung đã chính thức khởi động chuỗi hoạt động ngoại giao "Đông Nam Á". Việc đón đoàn nguyên thủ nước ngoài thăm chính thức chỉ 67 ngày sau khi ra mắt Chính phủ mới đã đánh dấu sự khởi đầu cho đường lối “ngoại giao thực dụng lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm” của Tổng thống Lee.Hàn Quốc và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của nhau với kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm đạt 86,7 tỷ USD, và Seoul là nhà đầu tư lớn nhất tại Hà Nội. Việc mời lãnh đạo Việt Nam thăm chính thức được xem là lựa chọn tối ưu để thúc đẩy quan hệ ngoại giao thực dụng, đôi bên cùng có lợi.