Lãnh đạo Hàn-Việt nhất trí nâng quy mô thương mại lên 150 tỷ USD vào năm 2030

Photo : YONHAP News

Trong thông cáo báo chí chung về kết quả Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Việt giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm vào ngày 11/8, ông Lee cho biết lãnh đạo hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và trị an; thúc đẩy hợp tác ở cả cấp Quốc hội và chính quyền địa phương.Lãnh đạo Hàn Quốc và Việt Nam đồng tình sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt mục tiêu quy mô thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030, nhân kỷ niệm 10 năm Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Việt.Đặc biệt, hai bên sẽ tăng tốc hợp tác kinh tế cùng có lợi. Để đạt được điều này, lãnh đạo hai nước tán thành tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng quy mô lớn như điện hạt nhân, đường sắt cao tốc và phát triển đô thị mới.Cụ thể, Tổng thống nhắc tới các dự án quốc gia quy mô lớn của Việt Nam như xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới, xây dựng tuyến cao tốc Bắc-Nam. Ông Lee bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội tham gia những dự án này. Dựa trên năng lực công nghệ vượt trội và kinh nghiệm phong phú của doanh nghiệp Hàn Quốc, hai bên sẽ tạo ra những mô hình hợp tác thành công.Về phần mình, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết ông hiểu rõ về năng lực cạnh tranh xuất sắc của doanh nghiệp Hàn Quốc và sẽ tích cực xem xét khả năng tham gia của Hàn Quốc.Tổng thống Lee nhấn mạnh biên bản ghi nhớ về hợp tác bồi dưỡng nhân lực lĩnh vực điện hạt nhân sẽ là bước khởi đầu để hai bên mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực điện hạt nhân khác trong tương lai. Ông Lee cũng đánh giá rằng việc doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào dự án phát triển "khu đô thị mới Đông Nam" tại tỉnh Bắc Ninh (Việt Nam) sẽ trở thành trường hợp xuất khẩu đô thị mới Hàn Quốc đầu tiên ra nước ngoài.Ngoài ra, hai bên đã nhất trí thúc đẩy nghiên cứu chung trong các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, năng lượng, mở rộng hợp tác về năng lượng tái tạo, và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược bằng cách kết hợp nguồn tài nguyên đất hiếm phong phú của Việt Nam với công nghệ của Hàn Quốc. Lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực nội dung văn hóa thông qua biên bản ghi nhớ hợp tác và trao đổi trong lĩnh vực bản quyền.Tổng thống Lee cũng công bố về các nội dung nhất trí ở lĩnh vực hợp tác an ninh. Hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đạt tiến triển thực chất trong việc duy trì hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ông Lee đã trình bày với lãnh đạo Việt Nam về ý tưởng của Chính phủ Hàn Quốc trong việc xây dựng một bán đảo Hàn Quốc nơi hai miền cùng chung sống thịnh vượng trên nền tảng hòa bình vững chắc; đề nghị sự hợp tác của Tổng Bí thư Tô Lâm.Về điều này, Tổng Bí thư Việt Nam bày tỏ hoan nghênh nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm nối lại đối thoại và hợp tác liên Triều; bày tỏ sự ủng hộ của Việt Nam trong việc đóng góp vào hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc.Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu thông qua ngoại giao đa phương, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào cuối tháng 10 tới tại thành phố Gyeongju. Tổng thống đã mời lãnh đạo Việt Nam tham dự hội nghị APEC, và Tổng Bí thư Tô Lâm đã phản hồi một cách tích cực. Việt Nam dự kiến sẽ đăng cai hội nghị APEC tại Phú Quốc vào năm 2027. Do đó, hai bên nhất trí sẽ hợp tác để tổ chức hội nghị một cách thành công.Cùng với đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua “Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn-Việt” dựa trên nhận thức chung đạt được trong ngày, cam kết thúc đẩy hợp tác song phương lên tầm cao mới.