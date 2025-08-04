Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung giảm 6,8% so với tuần đầu tháng 8

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 11/8 công bố kết quả thăm dò tiến hành theo ủy thác của báo Kinh tế năng lượng từ ngày 4-8/8 đối với 1.506 nam nữ trên 18 tuổi toàn quốc (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2%)56,5% số người được hỏi đánh giá Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang làm tốt công tác điều hành quốc gia, giảm 5,8% so với tuần trước, mức giảm sâu nhất kể từ sau khi ông Lee nhậm chức. Ngược lại, có 38,2% cử tri đánh giá Tổng thống làm chưa tốt, tăng 6,8%. 5,2% người dân trả lời "không rõ".Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee giảm ở hầu hết khu vực và nhóm tuổi, thấp nhất tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang (38,8%) và nhóm 20 tuổi (43,5%). Nhóm 40-50 tuổi đạt cao nhất (70% và 66%) nhưng cũng có chiều hướng giảm. Tỷ lệ ủng hộ ở phe tiến bộ vẫn ở mức cao (85,6%), trong khi phe bảo thủ chỉ đạt 28,4% và trung lập là 58,5%, đều giảm so với cuộc thăm dò trước đó.Trong cuộc thăm dò khác tiến hành từ ngày 7-8/8 với 1.006 cử tri trên 18 tuổi (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%), tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành là 48,4%, giảm 6,1% so với tuần trước, rơi xuống ngưỡng 50% sau 7 tuần. Tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân là 30,3%, tăng 3,1%, hồi phục ngưỡng 30% sau 6 tuần. Chênh lệch tỷ lệ ủng hộ giữa hai đảng thu hẹp từ 27,3% trong tuần trước xuống còn 18,1%.Realmeter phân tích tỷ lệ ủng hộ Tổng thống và đảng cầm quyền giảm mạnh là do những tranh cãi về thuế chuyển nhượng cổ phiếu, nghi ngờ nghị sĩ Lee Choon-suak đảng Dân chủ đồng hành giao dịch cổ phiếu mượn tên người khác, tranh cãi về một số nhân vật trong danh sách đặc xá nhân dịp Quốc khánh sắp tới. Ngoài ra, việc Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Jung Chung-rae phớt lờ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân trong quá trình lập pháp tại Quốc hội đã đẩy chính giới vào tình trạng đối đầu sâu sắc hơn, gây ra sự phản cảm với tầng lớp cử tri trung lập và bảo thủ.Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân tăng nhờ đảng này được hưởng lợi từ những thông tin tiêu cực từ đảng cầm quyền, cũng như sự quan tâm dành cho cuộc đua chức Chủ tịch đảng này.Tỷ lệ ủng hộ đảng Đổi mới Tổ quốc đạt 3%, đảng Cải cách mới là 3,1%, đảng Tiến bộ là 1,4%.Kết quả hai cuộc thăm dò nói trên được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).