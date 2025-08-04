Washington từng xem xét yêu cầu Seoul nâng chi phí quốc phòng lên 3,8% GDP

Photo : YONHAP News

Tờ Bưu điện Washington ngày 9/8 (giờ địa phương) dẫn thông tin thu thập được về “Dự thảo ban đầu thỏa thuận thuế quan Hàn-Mỹ”, cho thấy Washington muốn Hàn Quốc nâng chi tiêu quốc phòng từ mức 2,6% trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm ngoái lên 3,8%. Điều này tương đương mức tăng gần 50%, tức yêu cầu Hàn Quốc phân bổ gần 100 nghìn tỷ won (72,1 tỷ USD) cho ngân sách quốc phòng mỗi năm.Ngoài ra, Washington cũng đặt mục tiêu yêu cầu Seoul tăng gấp đôi khoản đóng góp duy trì lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc, thêm hơn 1 tỷ USD so với hiện nay. Điều này phản ánh quan điểm cơ bản của Tổng thống Donald Trump rằng Hàn Quốc là đất nước giàu có, phải tự gánh vác chi phí quốc phòng của mình.Đặc biệt, tài liệu này còn bao gồm yêu cầu Seoul tuyên bố ủng hộ “tính linh hoạt chiến lược” của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc; hàm ý đề nghị mở rộng vai trò và phạm vi hoạt động của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc nhằm kiềm chế Trung Quốc.Những nội dung trong bản dự thảo trên là tổng hợp các yêu cầu mà Mỹ dự kiến đưa ra với Hàn Quốc trước thềm đàm phán song phương. Tuy nhiên, chưa rõ liệu Washington đã thực sự nêu ra những yêu cầu này trong quá trình đàm phán thực tế với Seoul hay không. Trong nội dung thỏa thuận được hai nước công bố chỉ gồm nội dung ở lĩnh vực kinh tế.Một quan chức trong đoàn đàm phán cho biết phía Mỹ cũng đang vội vã đạt được kết quả trước thời hạn đàm phán, và Bộ Thương mại Mỹ đã không đề cập tới vấn đề an ninh.Do đó, có khả năng tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra tại Washington ngay trong tháng 8 này, phía Mỹ sẽ đề cập đến việc Hàn Quốc tăng chi tiêu quốc phòng và ủng hộ tính linh hoạt chiến lược của lực lượng quân đồn trú Mỹ.