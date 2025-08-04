Quy mô binh lực Hàn Quốc giảm 110.000 người trong 6 năm

Photo : YONHAP News

Văn phòng nghị sĩ Choo Mi-ae (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Pháp chế và tư pháp Quốc hội Hàn Quốc ngày 10/8 cho biết theo tài liệu nhận được từ Bộ Quốc phòng và Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự (MMA), quy mô binh lực của Hàn Quốc đã giảm từ 560.000 người năm 2019 xuống còn 450.000 người vào tháng 7/2025, tức giảm 110.000 quân chỉ trong 6 năm.Con số này thấp hơn 50.000 người so với mức tối thiểu 500.000 quân, được cho là quy mô cần thiết để duy trì trong tình trạng đình chiến giữa hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc.Đặc biệt, số binh sĩ Lục quân giảm mạnh từ 300.000 xuống 200.000 người. Dù tỷ lệ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tăng từ 69,8% lên 86,7% (tăng 16,9%), nhưng tình trạng thiếu quân vẫn nghiêm trọng do tỷ lệ sinh thấp. Tỷ lệ tuyển chọn sĩ quan giảm từ 90% (2019) xuống 50% (2024), gây lo ngại về nhân lực dài hạn và việc vận hành các đơn vị quân đội.Sự sụt giảm quân số đã trực tiếp dẫn đến việc cắt giảm mạnh số lượng đơn vị cấp sư đoàn trở lên. Theo đề án Cải cách quốc phòng được triển khai để ứng phó với việc giảm binh lực, số đơn vị cấp sư đoàn trở lên đã giảm từ 59 sư đoàn (năm 2006) xuống còn 42 sư đoàn hiện nay, 17 đơn vị bị giải thể hoặc sáp nhập. Trong số này có các đơn vị chiến đấu (bộ binh, cơ giới) đóng tại tỉnh Gangwon và phía Bắc tỉnh Gyeonggi, cùng đơn vị dự bị động viên. Sư đoàn Bộ binh 28 đang đóng tại thành phố Dongducheon tỉnh Gyeonggi sẽ bị giải thể vào tháng 11 tới.Nhiệm vụ của các đơn vị bị giải thể được chia cho các đơn vị lân cận, khiến khả năng vận hành lực lượng bị quá tải. Một đơn vị nay phải phụ trách khu vực phòng thủ rộng hơn trước, gây lo ngại về hiệu quả tác chiến và khả năng ứng phó. Sự sụt giảm binh lực và giải thể đơn vị có thể kéo theo nhiều hệ lụy, như khó thu hút nhân tài, suy giảm khả năng vận hành trang thiết bị, làm suy yếu năng lực tác chiến.Bộ Quốc phòng cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng này là tỷ lệ sinh thấp. Ngoài ra, việc Chính phủ cải thiện đãi ngộ với binh sĩ làm các vị trí cán bộ trong quân đội trở nên kém hấp dẫn hơn, do không còn chênh lệch nhiều về đãi ngộ.Để duy trì quân số thường trực ở mức nhất định, Bộ Quốc phòng đang triển khai các biện pháp như giảm quân dự bị thường trực, tăng số lượng quân nhân nữ, mở rộng hỗ trợ tài chính cho quân nhân phục vụ ngắn hạn, đồng thời xem xét tăng cường nhân lực dân sự cho các lĩnh vực phi chiến đấu và kéo dài thời gian phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan.Nghị sĩ Choo Mi-ae nhấn mạnh cần từng bước áp dụng chế độ tuyển quân bán tự nguyện, một cam kết trong quá trình tranh cử của Tổng thống Lee Jae Myung, đồng thời cải thiện điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự và xây dựng hệ thống chiến đấu kết hợp có và không có người điều khiển.