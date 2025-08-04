Quân đội Bắc Triều Tiên có động thái tháo dỡ loa phóng thanh tại khu vực biên giới

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện quân đội Bắc Triều Tiên có hoạt động tháo dỡ loa phóng thanh chĩa về phía miền Nam tại một số khu vực tiền tuyến kể từ sáng ngày 9/8. Miền Bắc lắp đặt loa phóng thanh tại hơn 40 địa điểm dọc tiền tuyến, trong đó có khu vực được cho là đã hoàn tất việc tháo dỡ trong đợt triển khai cùng ngày.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân sẽ liên tục xác minh các hoạt động thái liên quan của miền Bắc để xem nước này có tháo dỡ loa phóng thanh trên toàn bộ khu vực tiền phương hay không.Tháng 6 năm ngoái, quân đội Hàn Quốc đã nối lại phát loa phóng thanh tuyên truyền sang Bắc Triều Tiên sau 6 năm, nhằm đáp trả việc miền Bắc thả bóng bay chứa rác sang miền Nam. Bắc Triều Tiên cũng đã phản ứng bằng cách lắp đặt lại và khôi phục phát loa phóng thanh, khiến người dân sống gần khu vực biên giới khổ sở vì tiếng ồn khó chịu.Ngày 11/6 năm nay, căn cứ theo chỉ thị của Tổng thống Lee Jae Myung, quân đội miền Nam đã ngừng toàn bộ hoạt động phát thanh tuyên truyền như một biện pháp nhằm khôi phục lòng tin liên Triều, và đến ngày 4/8 vừa qua đã tiến hành tháo dỡ hơn 20 loa phóng thanh hướng về phía miền Bắc.