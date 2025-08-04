Chặng bay nối sân bay Gimpo và đảo Jeju trở thành tuyến đường bay nhộn nhịp nhất thế giới năm 2024

Photo : YONHAP News

Đài CNN của Mỹ ngày 9/8 (giờ địa phương) đã đưa tin về báo cáo thống kê vận tải hàng không thế giới năm 2024 được Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) công bố gần đây, cho biết 9 tuyến trong số 10 đường bay nhộn nhịp nhất thế giới đều thuộc về khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong đó, tuyến bay nhộn nhịp nhất thế giới trong năm ngoái là đường bay nội địa Hàn Quốc giữa sân bay quốc tế Gimpo (quận Gangseo, Seoul) và đảo Jeju, với hơn 13 triệu lượt hành khách.Tại Bắc Mỹ, chặng bay nhộn nhịp nhất là tuyến bay giữa thành phố New York và Los Angeles tại Mỹ với 2,2 triệu lượt khách vào năm ngoái. Ở châu Âu, tuyến bay giữa thành phố Barcelona và Palma tại Tây Ban Nha đạt 2 triệu lượt khách, còn đường bay giữa thủ đô Bogota và thành phố Medellin tại Colombia ở khu vực Mỹ Latinh cũng ghi nhận 3,8 triệu hành khách.Xét về quy mô, Mỹ tiếp tục là thị trường hàng không lớn nhất thế giới với 876 triệu lượt hành khách vào năm 2024, tăng 5,2% so với năm trước đó, phần lớn là khách của tuyến đường nội địa. Trung Quốc đứng thứ hai với 741 triệu lượt khách, tăng 18,7% so với năm 2023. Anh xếp thứ ba trên thế giới với 261 triệu hành khách, tiếp theo là Tây Ban Nha ở vị trí thứ 4 với 241 triệu lượt khách.