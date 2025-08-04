Người Mỹ gốc Hàn đầu tiên được đúc hình trên đồng tiền xu Mỹ

Photo : YONHAP News

Cục đúc tiền kim loại Mỹ ngày 10/8 cho biết đồng xu "25 cent" của Mỹ mang hình ảnh một nữ nhà hoạt động về nhân quyền người Mỹ gốc Hàn Stacey Park Milburn (1987-2020) sẽ được lưu hành tại Mỹ từ ngày 11/8 (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên một người gốc Hàn xuất hiện trên đồng tiền Mỹ.Từ năm 2022-2025, Bộ Tài chính Mỹ cùng các cơ quan liên quan đã triển khai chiến dịch nhằm tưởng niệm cuộc đời của 20 người phụ nữ có đóng góp cho sự phát triển của xã hội Mỹ trong các lĩnh vực như quyền tham gia vào chính trị, quyền công dân, xóa bỏ chế độ nô lệ, khoa học, nghệ thuật bằng cách khắc hình họ lên mặt sau đồng xu Mỹ.Nhà hoạt động Park Milburn là nhân vật thứ 19 được vinh danh. Cô là một nhà hoạt động nhân quyền đặt nền tảng cho phong trào đòi quyền lợi cho người khuyết tật, và là con gái cả trong gia đình có ba anh chị em. Cha là binh sĩ thuộc lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, còn mẹ là người Hàn Quốc. Cô sinh ra tại Seoul và đã chuyển sang Mỹ sinh sống, lớn lên tại bang Bắc Carolina.Một số cơ quan báo chí của người Hàn tại Mỹ cho biết tên tiếng Hàn của cô là Park Ji-hye. Cô bị mắc chứng loạn dưỡng cơ bẩm sinh, nhưng khi còn nhỏ cô không nghĩ mình là người khuyết tật. Qua nhiều lần phẫu thuật và điều trị, cô mới nhận ra sự khác biệt của bản thân so với bạn bè cùng trang lứa. Sau đó, cô bắt đầu giao lưu với những người khuyết tật khác trong khu vực và tham gia phong trào nhân quyền dành cho người khuyết tật. Năm 16 tuổi, cô đã tham gia nhiều Ủy ban liên quan đến người khuyết tật của bang Bắc Carolina. Vào năm 2007 khi mới 20 tuổi, nhà vận động Milburn đã đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng và thông qua luật của bang Bắc Carolina, trong đó quy định tháng 10 là tháng lịch sử và nhận thức về người khuyết tật, đồng thời yêu cầu tất cả trường học phải giảng dạy về lịch sử người khuyết tật.Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã chuyển đến khu vực vùng vịnh San Francisco tại phía Bắc California vào năm 2011, trung tâm lịch sử của phong trào về quyền lợi của người khuyết tật và thành lập câu lạc bộ văn hóa công lý cho người khuyết tật, cụ thể hóa phong trào công lý cho người khuyết tật mà cô cùng các nhà hoạt động khác đã hình thành. Thông qua phong trào này, cô đã thúc đẩy quyền lợi của những người khuyết tật thuộc nhóm yếu thế hơn như người da màu, người di cư hay người vô gia cư.Vào năm 2014, nhà vận động Milburn được chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama bổ nhiệm làm ủy viên Ủy ban người khuyết tật trí tuệ, tham gia tư vấn chính sách. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cô đã thành lập một nhóm hỗ trợ phân phát khẩu trang, thuốc men và đồ dùng vệ sinh cho người khuyết tật, người có thu nhập thấp và người vô gia cư. Ngay cả khi đang điều trị ung thư thận, nhà vận động Milburn vẫn tích cực hoạt động cho đến khi qua đời vào ngày 19/5/2020 do biến chứng sau phẫu thuật, đúng vào ngày sinh nhật thứ 33 của cô.Cục đúc tiền kim loại Mỹ đánh giá nhà hoạt động Milburn là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và biết giải quyết vấn đề, cũng như là nhà hoạt động mạnh mẽ nhưng đầy lòng trắc ẩn vì công lý của người khuyết tật, tỏa sáng bởi tuổi trẻ, mục tiêu rõ ràng và sự cống hiến. Trên đồng xu khắc hình nhà hoạt động này ngồi trên xe lăn điện và phát biểu trước người dân; cô gái trẻ tóc ngắn, đeo kính, tay trái đặt trên ngực và tay phải đưa ra phía trước như đang giải thích điều gì đó. Đồng xu cũng khắc họa hình ảnh ống thở gắn ở cổ sau khi cô phẫu thuật khí quản. Cơ quan này giải thích thiết kế này tượng trưng cho sự trao đổi ý tưởng chân thành và việc xây dựng tình đoàn kết.