Hàn Quốc triển khai hình thức cho vay thóc để ổn định giá gạo

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 11/8 công bố từ cuối tháng này sẽ xúc tiến dự án cho các doanh nghiệp phân phối tại vùng sản xuất vay ngũ cốc (thóc) từ kho dự trữ của Chính phủ và thu hồi bằng thóc mới thu hoạch trong năm nay. Quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc nhiều ý kiến từ thực tế cho rằng nguồn cung thóc trên thị trường đang thiếu hút, khiến giá gạo tăng.Trong tháng này, giá gạo bán lẻ bình quân tại Hàn Quốc đạt khoảng 58.000 won (41,8 USD) mỗi bao 20 kg, tiến sát mức 60.000 won, được coi là “ngưỡng tâm lý” đối với người tiêu dùng khi mua gạo. Mức giá này cao hơn 10% so với trung bình những năm trở lại đây và cao hơn cả so với năm ngoái, thời điểm giá gạo từng giảm mạnh.Chính phủ nhận định lượng thóc dự trữ của một số doanh nghiệp xay xát tư nhân giảm đã dẫn tới cạnh tranh mua thóc, đẩy giá gạo tăng. Do vậy, Chính phủ quyết định tăng nguồn cung thóc trên thị trường thông qua hình thức cho vay.Theo kế hoạch, 42.000 tấn thóc trong kho dự trữ quốc gia sẽ được cho các doanh nghiệp xay xát tư nhân vay, qua đó đưa thêm 30.000 tấn gạo ra thị trường, và sẽ thu hồi bằng thóc thu hoạch vào mùa thu năm nay.Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc áp dụng hình thức cho vay ngũ cốc. Trước đây, khi đưa gạo dự trữ ra thị trường, Chính phủ chủ yếu áp dụng hình thức đấu giá công khai. Tuy nhiên, một khi đã bán ra thì sẽ khó thu hồi lại, và nếu đấu giá bán gạo dự trữ trước vụ thu hoạch sẽ gây tình trạng giá gạo mới thu hoạch bị giảm. Hình thức cho vay cho phép hoàn trả đúng lượng đã mượn bằng thóc thu hoạch trong năm nay, nhờ đó giúp tiêu thụ sớm một phần thóc vụ 2025 và hỗ trợ điều tiết cung cầu.Các đơn vị sẽ được nhận thóc cho tới cuối tháng này, và phải xay xát, bán ra thị trường cho tới hết tháng sau. Việc hoàn trả bằng thóc được thực hiện tới tháng 3 năm sau. Lượng hoàn trả sẽ được quyết định dựa trên giá gạo bình quân tại nơi sản xuất vào tháng 7 năm nay.