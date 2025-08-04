Giá thực phẩm và đồ uống không cồn tại Hàn Quốc tăng mạnh trong tháng 7

Photo : YONHAP News

Theo số liệu trên Cổng thống kê quốc gia (KOSIS) của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 11/8, chỉ số giá thực phẩm và đồ uống không cồn tại Hàn Quốc trong tháng 7 đạt 125,75 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn nhiều so với mức tăng 2,1% của chỉ số giá tiêu dùng chung và là mức cao nhất kể từ mức 3,6% vào tháng 7/2024.Từ cuối năm ngoái đến tháng 5/2025, giá của nhóm mặt hàng này đã duy trì ở mức tăng 2-3%, nhưng đã đạt đến ngưỡng 3,5% trong hai tháng gần đây. Nguyên nhân được cho là do khí hậu thất thường như nắng nóng và mưa lớn kéo dài, cùng với việc giá xuất xưởng các sản phẩm chế biến liên tục tăng.Trong nhóm thực phẩm, giá thủy sản tăng mạnh nhất với 7,2%, duy trì mức tăng trên 7% trong hai tháng liên tiếp và ghi nhận mức cao nhất sau hai năm kể từ mức 7,5% vào tháng 7/2023. Một số mặt hàng quen thuộc trong bữa ăn cũng tăng mạnh gồm mực khô (+42,9%), cá đù (+13,4%), cá thu (+12,6%). Giá bánh mì và ngũ cốc tăng 6,6%, mức cao nhất sau 1 năm 10 tháng kể từ mức tăng 6,9% vào tháng 9/2023. Giá gạo tăng 7,6%, lần đầu vượt ngưỡng 7% kể từ tháng 3/2024 với mức tăng 7,7%, còn mì ăn liền tăng 6,5% trong 3 tháng liên tiếp. Các mặt hàng khác như bánh kẹo, kem và đường tăng 5%; thực phẩm khác tăng 4,7%; còn sữa, phô mai và trứng cũng tăng mạnh 3,6%.Ở nhóm đồ uống không cồn, giá cà phê, trà và ca cao tăng 13,5%, trong khi nước khoáng, nước giải khát, nước trái cây và nước rau quả tăng 3,4%.Ngoài ra, giá dịch vụ công, bao gồm giá vé phương tiện giao thông công cộng cũng tăng, gây thêm áp lực cho các hộ gia đình. Mức tăng giá dịch vụ công đã duy trì mức tăng ổn định dưới 1% từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025, sau đó tăng lên 1,4% vào tháng 3 năm nay rồi giảm dần xuống 1,2%, song lại tăng lên mức 1,4% vào tháng 7 vừa qua.Nguyên nhân là giá vé tàu điện ngầm cơ bản ở khu vực thủ đô tăng 150 won (0,11 USD), từ 1.400 won (1,01 USD) lên 1.550 won (1,12 USD), khiến giá đường sắt đô thị tăng 7%. Với chi phí đi lại khứ hồi bằng tàu điện ngầm vào giờ cao điểm vượt quá 3.000 won (2,16 USD)/ngày, chi phí sinh hoạt cố định của người dân cũng tăng lên rõ rệt. Nếu chính phủ xem xét tăng giá điện, gas và đường sắt trong nửa cuối năm 2025, gánh nặng chi tiêu của các hộ gia đình sẽ còn lớn hơn.