Bắc Triều Tiên lên án cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ UFS

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 11/8 đăng tải tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol.Tuyên bố quy kết cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) giả định về chiến tranh hạt nhân của liên quân Hàn-Mỹ là hành động khiêu khích trực tiếp, là mối đe dọa thực sự với Bắc Triều Tiên. Chính những hành động đe dọa quân sự đơn phương và ý đồ đối đầu của liên quân Hàn-Mỹ mới là căn nguyên khiến tình hình trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực xung quanh chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực.Tuyên bố cũng nhấn mạnh những màn phô trương sức mạnh quân sự với miền Bắc sẽ chỉ đẩy tình hình an ninh của hai nước Hàn-Mỹ vào trạng thái kém an toàn hơn. Nước này khẳng định việc đối phó với các hành vi khiêu khích quân sự thù địch chính là "sứ mệnh tuyệt đối" của lực lượng vũ trang Bắc Triều Tiên. Miền Bắc sẽ thực thi quyền tự vệ để đối phó với các hành vi khiêu khích đi quá giới hạn.Trước đó, liên quân Hàn-Mỹ công bố sẽ triển khai cuộc tập trận UFS, một cuộc tập trận thường niên nhằm mục đích phòng thủ cho bán đảo Hàn Quốc trong các tình huống nguy cấp, từ ngày 18-28/8. Trong tổng số hơn 40 cuộc diễn tập cơ động ngoài trời trong khuôn khổ cuộc tập trận này, sẽ có hơn 20 nội dung được lùi sang tháng 9.Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ mang tính chất phòng thủ, được tổ chức thường niên nhằm răn đe chiến tranh và bảo vệ hòa bình. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực một cách nhất quán, vì một bán đảo Hàn Quốc chung sống hòa bình.