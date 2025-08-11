Thành phố Seoul tiến hành khảo sát toàn diện đời sống người dân trong thời kỳ chuyển đổi số

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 12/8 cho biết sẽ tiến hành "Cuộc khảo sát Seoul 2025" đối với 20.000 hộ gia đình, 5.000 người dân và 2.500 người nước ngoài sinh sống tại thủ đô Seoul từ ngày 16/8-29/9, nhằm nắm bắt về đời sống của người dân trong thời kỳ chuyển đổi số, làm dữ liệu cơ sở cho việc xây dựng chính sách của thành phố.Cuộc khảo sát được tiến hành bằng cách kết hợp giữa phỏng vấn trực tiếp tại hộ gia đình do điều tra viên thực hiện và khảo sát trực tuyến.Đây là lần đầu tiên chính quyền thành phố Seoul đưa ra các câu hỏi về trải nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của người dân và nhu cầu đối với các dịch vụ AI mà Seoul cần phải cung cấp. Nội dung bao gồm việc người dân có sử dụng công cụ AI tạo sinh hay không, lý do không sử dụng trí tuệ nhân tạo, và lĩnh vực cảm thấy cần AI nhất trong đời sống hàng ngày, để xác định đồng thời năng lực sử dụng và khoảng cách trong nhận thức thực tế của người dân.Liên quan đến vấn đề áp dụng chế độ làm việc 4,5 ngày/tuần mà Chính phủ bắt đầu thảo luận gần đây, khảo sát này cũng tìm hiểu về mức độ chấp nhận xã hội và sự kỳ vọng của người dân đối với việc rút ngắn thời gian làm việc. Thành phố Seoul sẽ phân tích toàn diện sự khác biệt trong nhận thức theo độ tuổi, nghề nghiệp, hình thức hộ gia đình thông qua các câu hỏi khảo sát về hoạt động mong muốn thực hiện nhất khi giảm giờ làm và những thay đổi về chế độ được kỳ vọng từ chính sách này, qua đó làm dữ liệu cơ sở cho các cuộc thảo luận cải thiện thời gian làm việc trong tương lai.Ngoài ra, để xây dựng nền tảng cho chính sách "Seoul không cô đơn", thành phố cũng bổ sung các câu hỏi nhằm đo lường khách quan chất lượng đời sống tinh thần của người dân về mức độ cô đơn. Cụ thể là bao gồm các câu hỏi về việc gia đình có thành viên không tham gia vào các hoạt động bên ngoài hay không giao lưu xã hội trong hơn 3 tháng hay không, có mạng lưới quan hệ xã hội mà có thể nhận được sự hỗ trợ hay không, cũng như tần suất trải qua cảm giác cô đơn trong một tháng gần nhất.Đối với người nước ngoài, khảo sát sẽ mở rộng phạm vi từ tình hình cư trú cơ bản sang đánh giá toàn diện cuộc sống tại Seoul, như mức độ hài lòng về đời sống, trải nghiệm sử dụng dịch vụ dịch thuật AI, mức độ hài lòng với hoạt động giải trí và những khó khăn khi lưu trú tại Hàn Quốc.Kết quả khảo sát sẽ được công bố trên cổng dữ liệu mở của thành phố Seoul (http://data.seoul.go.kr) vào nửa đầu năm sau. Chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ nhanh chóng nắm bắt những dấu hiệu thay đổi về AI, thời gian làm việc, khoảng cách số và sự cô đơn, từ đó đưa ra các biện pháp hành chính dựa trên dữ liệu để chủ động ứng phó với biến đổi trong đời sống của người dân.