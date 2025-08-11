Tokyo đề nghị Seoul dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu thủy sản

Photo : YONHAP News

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), Bộ trưởng Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Koizumi Shinjiro nước này đang trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 11/8 đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun.Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp kéo dài 30 phút, ông Koizumi bày tỏ kỳ vọng cơ quan hữu quan hai nước sẽ trao đổi nhanh chóng để sớm dỡ bỏ hạn chế về nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản. Quan chức này không tiết lộ phản ứng của Ngoại trưởng Cho.Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từ chối xác nhận nội dung trao đổi cụ thể giữa hai Bộ trưởng, nhưng nhấn mạnh lập trường của Chính phủ là để nới lỏng hạn chế nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản, cần khôi phục niềm tin của người tiêu dùng Hàn Quốc đối với độ an toàn của thực phẩm nước này. Theo đó, Bộ trưởng Cho trong cuộc họp có thể đã từ chối đề nghị của Bộ trưởng Nông lâm Nhật Bản, dựa trên lập trường cơ bản của Chính phủ là “khôi phục niềm tin là ưu tiên hàng đầu”.Hàn Quốc hiện vẫn duy trì biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với thủy sản từ 8 tỉnh của Nhật Bản trong đó có tỉnh Fukushima sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima và việc Tokyo xả nước nhiễm xạ (Nhật Bản gọi là “nước đã qua xử lý”) ra biển.Mặt khác, hãng tin Kyodo nhận định rằng cuộc gặp "bất thường" giữa hai Bộ trưởng là động thái chuẩn bị trước cho cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật, trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang thu xếp lịch trình thăm Nhật Bản cuối tháng này để hội đàm với Thủ tướng Ishiba Shigeru. Kyodo cho rằng vấn đề dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu thủy sản cũng sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ông Koizumi cùng ngày đã đến chào xã giao Bộ trưởng Cho tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul, đồng thời trao đổi ý kiến về hợp tác kinh tế và quan hệ song phương Hàn-Nhật.Bộ trưởng Koizumi là con trai của cựu Thủ tướng Nhật Bản Koizumi Junichiro, hiện đang dẫn đầu trong các cuộc khảo sát về ứng cử viên Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản. Ông sang thăm Hàn Quốc lần này để tham dự Hội nghị Bộ trưởng An ninh lương thực Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp Hàn-Trung-Nhật.