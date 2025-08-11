Chính phủ Hàn Quốc công bố danh sách đặc xá nhân dịp Quốc khánh

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 11/8 công bố danh sách đặc xá nhân dịp Quốc khánh 15/8 tới gồm 836.687 người. Trong số này có 1.922 phạm nhân hình sự thông thường, 27 chính trị gia và quan chức cấp cao, 16 doanh nhân, 42 chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ.Đặc biệt, danh sách đặc xá bao gồm nhiều nhân sự phe cầm quyền từng bị Viện Kiểm sát điều tra và kết án dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, Yoon Suk Yeol. Trong đó có Chủ tịch đảng Đổi mới Tổ quốc Cho Kuk cùng vợ là bà Chung Kyung-shim. Ông Cho bị tuyên án hai năm tù giam vào tháng 12 năm ngoái với các tội danh liên quan đến gian lận thi cử của con cái và cản trở hoạt động thanh tra của Phủ Tổng thống.Các cựu nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành Choe Kang-wook, Youn Mee-hyang, cựu Giám đốc Sở giáo dục Seoul Cho Hee-yeon, cựu Bộ trưởng Môi trường Kim Eun-kyung cũng nằm trong danh sách đặc xá.Phe đối lập cũng có tên một số cựu nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân như Jung Chan-min, Hong Moon-jong và Sim Hak-bong.Trong số các doanh nhân, cựu Chủ tịch SK Networks Choi Shin-won, người bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam vào tháng 5 vừa qua với các tội danh như tham ô, biển thủ, cũng có tên trong danh sách ân xá đợt này. Ngoài ra, danh sách còn bao gồm cựu Giám đốc Bộ phận chiến lược tương lai hãng điện tử Samsung Choi Ji-sung, người từng bị kết án với cáo buộc đưa hối lộ trong vụ bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia của Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye.Chính phủ cũng đặc xá cho 24 phạm nhân bị giam giữ tại trại lao động do không nộp phạt đúng hạn nhưng có nguy cơ tái phạm thấp. Ngoài ra, 10 phạm nhân thuộc diện đặc biệt như người nuôi con nhỏ, phạm tội trộm cắp vì mưu sinh, người cao tuổi cũng được trao cơ hội mới.Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho cho biết đợt ân xá lần này đặt trọng tâm vào việc tạo cơ hội hòa hợp cho người dân, thúc đẩy kinh tế. Chính phủ hy vọng đợt ân xá đầu tiên trong nhiệm kỳ sẽ giúp hàn gắn mâu thuẫn xã hội, đại đoàn kết toàn dân.