Tổng thống Lee Jae Myung thăm Mỹ từ ngày 24-26/8

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung ngày 12/8 công bố nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ thăm Washington từ ngày 24-26/8, hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo Nhà Trắng vào ngày 25/8.Hội nghị thượng đỉnh lần này là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Hàn-Mỹ. Dự kiến Tổng thống hai nước sẽ trao đổi về phương án phát triển quan hệ Hàn-Mỹ thành mối quan hệ đồng minh chiến lược hướng tới tương lai, đối phó với môi trường an ninh, kinh tế quốc tế đang có nhiều thay đổi.Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về phương án phối hợp để đẩy mạnh vững chắc trạng thái phòng thủ liên quân, thiết lập hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Hai bên cũng sẽ bàn về phương án tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế ở các lĩnh vực như chíp bán dẫn, pin, đóng tàu, và quan hệ đối tác an ninh kinh tế về công nghệ cao và khoáng sản trọng tâm.Ngoài hội đàm thượng đỉnh và tiệc trưa bàn công việc, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc sẽ thông báo tiếp về lịch trình cụ thể các sự kiện bên lề khác ngay sau khi có quyết định chính thức.