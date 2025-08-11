KDI duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025 ở mức 0,8%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 12/8 đã công bố bản điều chỉnh về triển vọng kinh tế, trong đó giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2025 ở mức 0,8%.Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, KDI dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025 đạt 2%, sau đó hạ xuống 1,6% vào tháng 2 năm nay, và lần này tiếp tục điều chỉnh giảm xuống còn 0,8% vào hồi tháng 5 vừa qua.Nguyên nhân chủ yếu khiến tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc khó vượt mốc 1% là do sự trì trệ trong đầu tư xây dựng. Cơ quan này cũng đã hạ triển vọng đầu tư xây dựng từ mức giảm 4,2% vào tháng 5 xuống mức giảm 8,1%.Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc nhận định việc chậm khôi phục thị trường các dự án bất động sản (PF) có thể trì hoãn đà phục hồi trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, từ đó kéo theo nguy cơ làm suy giảm khả năng tài chính của các doanh nghiệp xây dựng và ảnh hưởng đến tiến độ các công trình.Ngoài ra, điều kiện xuất khẩu xấu đi do xung đột thương mại cũng là yếu tố khiến KDI hạ triển vọng kinh tế của Hàn Quốc. Cơ quan này cảnh báo chính sách thuế quan của Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại với các nước như Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ, khiến nền kinh tế toàn cầu bị trì trệ đáng kể. Nếu thuế quan đối với chíp bán dẫn tăng mạnh, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc cũng sẽ phải chịu tác động tiêu cực.Tuy nhiên, do hiệu ứng xuất khẩu sớm trước khi Mỹ tăng thuế quan diễn ra mạnh hơn so với dự báo trước đó, KDI đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm nay của Hàn Quốc từ mức giảm 0,4% lên mức tăng 1,2%, tức tăng thêm 1,6%. Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 dự kiến tăng 2,1%.Mặt khác, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc cũng nâng dự báo tiêu dùng tư nhân từ mức 1,1% lên 1,3%, nhờ hai đợt ngân sách bổ sung trong năm nay. Bất chấp những bất ổn từ bên ngoài, đầu tư trang thiết bị được dự báo tăng nhẹ 1,8%, nhờ xu hướng giảm lãi suất và sự khởi sắc trong ngành chíp bán dẫn.KDI dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 1,6% trong năm sau, khi nhu cầu trong nước có sự phục hồi nhẹ dù kim ngạch xuất khẩu vẫn phải đối mặt với tình trạng trì trệ.