Chính phủ Hàn Quốc ra mắt Nhóm chuyên trách công-tư về thu hút nhân tài khoa học công nghệ

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 12/8 đã ra mắt Nhóm chuyên trách công-tư lập đối sách phòng ngừa chảy máu chất xám và thu hút nhân tài khoa học công nghệ. Nhóm đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào cùng ngày tại Hội đồng tư vấn khoa học công nghệ quốc gia.Là một cơ chế đối phó với sự cạnh tranh thu hút nhân tài trên toàn cầu, Nhóm chuyên trách sẽ tiến hành thảo luận về phương án thiết lập nền tảng để nhân tài trẻ có cơ hội phát triển trong nước, thu hút nhân tài nước ngoài tới Hàn Quốc dựa theo chiến lược quốc gia và nhu cầu thực tế.Đồng dẫn đầu Nhóm chuyên trách là Thứ trưởng Bộ Khoa học Koo Hyuk-chae và Cố vấn hãng điện tử Samsung Kyung Kye-hyun. Các thành viên bao gồm quan chức cấp trưởng phòng từ 9 ban ngành, ủy viên của Hội đồng tư vấn khoa học công nghệ quốc gia và ủy viên của Ủy ban đặc biệt về nhân tài tương lai trực thuộc Hội đồng.Tại cuộc họp cùng ngày, Nhóm chuyên trách đã xem xét lại căn nguyên dẫn đến những vấn đề tồn tại trong toàn bộ hệ sinh thái nhân tài khoa học công nghệ ở Hàn Quốc, tập trung xem xét về phương hướng lập đối sách liên ngành trong thời gian tới, rà soát những đề án tiềm năng.Bộ Khoa học quyết định sẽ tìm kiếm các đề án xúc tiến toàn diện từ giai đoạn thu hút, đào tạo, tuyển dụng tới hỗ trợ ổn định cuộc sống cho nhân tài; phối hợp với các ban ngành hữu quan hoàn thiện phương án hỗ trợ về chế độ, tài chính cho tới tháng 9.Cố vấn Kyung chỉ ra rằng Hàn Quốc hiện chưa đủ hấp dẫn với nhân tài khoa học công nghệ, trong khi ở nước ngoài, họ được hưởng thu nhập tốt, tự do, đa dạng và dễ chuyển việc. Ông đề xuất khu vực công và tư cần cùng tìm giải pháp để thu hút giới trẻ trong lĩnh vực này, đồng thời bàn về cách thức triển khai trong thực tiễn.Thứ trưởng Koo cũng chỉ ra một thực tế là ngay lúc này, nhiều nhân tài đang cân nhắc đề nghị từ các trường đại học, doanh nghiệp, viện nghiên cứu nước ngoài. Thứ trưởng kêu gọi các ban ngành phối hợp chặt chẽ, huy động mọi nguồn lực để đưa ra giải pháp hoàn thiện và khả thi.