Định hướng chính sách của Hàn Quốc trước sự thay đổi môi trường thương mại toàn cầu

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại hội nghị của Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC) diễn ra tại Seoul ngày 12/8, Trưởng đoàn đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo đã đề xuất chiến lược thương mại trung và dài hạn của Hàn Quốc.Ông Yeo nhận định môi trường thương mại toàn cầu đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mang tính cấu trúc, với ba xu thế nổi bật là an ninh hóa của các vấn đề kinh tế, vũ khí hóa sự phụ thuộc lẫn nhau và tăng tốc đổi mới công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).Chánh Văn phòng Yeo phân tích thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng không chỉ còn là vấn đề kinh tế, mà đã trở thành các yếu tố gắn liền với an ninh quốc gia. Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, ngày càng nhiều trường hợp các quốc gia sử dụng sự phụ thuộc lẫn nhau như một công cụ gây áp lực để phục vụ lợi ích riêng.Ông Yeo chỉ ra rằng Hàn Quốc có tỷ lệ phụ thuộc thương mại cao (trên 90%) và tỷ trọng công nghiệp chế tạo lớn (27%). Quan chức này đề ra ba định hướng chính sách đó là mở rộng hợp tác với các quốc gia thuộc "Nam bán cầu" (Global South) như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ấn Độ nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thị trường; tăng cường chính sách kết hợp thương mại - công nghiệp - an ninh tập trung vào các ngành công nghiệp chiến lược; chủ động dẫn dắt quá trình hình thành các quy tắc thương mại mới liên quan đến biến đổi khí hậu, chuỗi cung ứng và trí tuệ nhân tạo.Ông Yeo đặc biệt nhấn mạnh công nghiệp và thương mại không thể tách rời trong hoạch định chính sách. Cần áp dụng phương thức tiếp cận theo gói chính sách (package) kết hợp giữa ngành công nghiệp chiến lược, đàm phán thương mại, đầu tư ra nước ngoài, hợp tác công nghệ.Kết thúc bài phát biểu, ông Yeo kêu gọi Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và PECC, vốn đóng vai trò như vườn ươm ý tưởng chính sách cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng chung tay viết tiếp con đường hợp tác và đoàn kết của khu vực.Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương được thành lập năm 1980, là tổ chức tư vấn chính sách cho APEC, quy tụ đại diện Chính phủ, giới doanh nghiệp và học thuật các nướcNăm nay, Hàn Quốc đảm nhiệm vai trò nước Chủ tịch APEC sau 20 năm. Và hội nghị PECC lần này được tổ chức tại Seoul do Viện nghiên cứu chính sách kinh tế đối ngoại Hàn Quốc (KIEP) và Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) đồng chủ trì.