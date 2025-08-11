Chính giới Hàn Quốc phản ứng trái chiều về danh sách đặc xá nhân dịp Quốc khánh

Photo : KBS News

Chính giới Hàn Quốc đang tranh cãi gay gắt về danh sách đặc xá nhân dịp Quốc khánh 15/8 mà Chính phủ vừa công bố.Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích đợt đặc xá lần này mang tính chất "trả ơn", hoàn toàn coi thường dư luận. Đặc biệt, danh sách ân xá bao gồm nhiều phạm nhân chính trị, như cựu Chủ tịch đảng Đổi mới Tổ quốc Cho Kuk và cựu nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành Youn Mee-hyang, hoàn toàn không liên quan đến dân sinh, xúc phạm nền pháp trị.Đảng này cũng chỉ trích Tổng thống Lee Jae Myung đã làm tổn hại tính nhất quán trong việc thực thi pháp luật; đặt câu hỏi liệu ông Lee có thể tự nhận là một Chính phủ do dân làm chủ hay không.Ngược lại, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đánh giá phản ứng của dư luận không quá tiêu cực. Về việc ân xá cho ông Cho Kuk, đảng này chỉ ra rằng gia đình cựu Chủ tịch đảng Đổi mới đã bị hủy hoại, và dân sinh và đoàn kết toàn dân là trọng tâm của đợt ân xá lần này.Về phần mình, đảng Đổi mới Tổ quốc nhấn mạnh đợt đặc xá lần này sẽ là bước khởi đầu để khôi phục công lý. Nhân cơ hội này, ông Cho Kuk sẽ quay trở lại chính trường, hoàn thiện bài toán cải cách Viện Kiểm sát. Đảng này sẽ mở cuộc họp nội bộ vào ngày 13/8 để thảo luận về hướng đi của đảng sau khi cựu Chủ tịch Cho quay trở lại.