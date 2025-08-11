Lãnh đạo Nhà Trắng ký sắc lệnh hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donlad Trump đã ký tên vào Sắc lệnh hành chính có nội dung gia hạn lệnh hoãn áp thuế đối ứng với Trung Quốc thêm 90 ngày, chỉ vài giờ trước khi thời hạn hoãn áp thuế với Bắc Kinh hết hiệu lực.Lãnh đạo Nhà Trắng đã phê chuẩn kết quả vòng đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung lần ba diễn ra tại Thụy Điển vào cuối tháng 7 vừa qua. Theo đó, Mỹ sẽ duy trì thuế suất 30% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bắc Kinh áp thuế 10% với hàng từ Washington cho tới đầu tháng 11.Dự kiến hai siêu cường thế giới sẽ tiếp tục đàm phán trong thời gian tới. Hai bên có khả năng sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng tại Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.Giới phân tích cho rằng hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào cuối tháng 10 tới tại Gyeongju, Hàn Quốc.Mặt khác, trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định sẽ không áp thuế với vàng nhập khẩu từ nước ngoài. Trước đó, truyền thông đưa tin Mỹ sẽ áp thuế với vàng thỏi 1 kg, làm giá vàng tăng dựng đứng, thị trường vàng rơi vào hỗn loạn. Trước nội dung xác nhận từ Tổng thống Mỹ, giá vàng quốc tế ngày 12/8 đã giảm và quay về xu hướng ổn định.