Tòa án thẩm định đề nghị bắt tạm giam cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul sáng ngày 12/8 đã tiến hành thẩm định đề nghị bắt tạm giam cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee của Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các cáo buộc liên quan đến bà này. Bà Kim đã tới Tòa án sớm hơn 40 phút và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên.Tại phiên tòa thẩm định lệnh bắt tạm giam cùng ngày, Nhóm công tố viên đặc biệt cử 8 người tham gia, phía bà Kim cử 3 luật sư. Trong đề nghị bắt tạm giam bà Kim trình lên Tòa án vào ngày 7/8 vừa qua, Nhóm công tố viên đặc biệt nêu rõ các cáo buộc là vi phạm Luật thị trường vốn, Luật quỹ chính trị, tội môi giới nhận hối lộ căn cứ theo Luật xử phạt nặng với những tội phạm đặc biệt.Nhóm công tố viên đặc biệt nhận định bà Kim đã trục lợi bất chính 800 triệu won (576.100 USD) trong vụ thao túng giá cổ phiếu, can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân để được nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun cung cấp kết quả thăm dò ý kiến miễn phí trị giá 270 triệu won (194.500 USD). Ngoài ra, bà này đã thông đồng với ông Jeon Seong-bae (còn gọi là pháp sư Geon Jin) nhận quà tặng túi xách hàng hiệu, vòng cổ trị giá 82 triệu won (59.000 USD) để thực hiện nhờ vả bất chính từ giáo phái Thống nhất.Nhóm công tố viên đặc biệt nhấn mạnh Tòa án cần ban lệnh bắt tạm giam bà Kim, do bà vẫn một mực phủ nhận mọi cáo buộc, lại có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ. Ngược lại, phía cựu Đệ nhất phu nhân bác bỏ lo ngại tiêu hủy chứng cứ, nhấn mạnh bà đã hợp tác trình diện theo lệnh triệu tập của Nhóm công tố viên đặc biệt.Phiên tòa thẩm định lệnh bắt giam bà Kim đã kết thúc vào chiều cùng ngày, kéo dài hơn 4 tiếng. Dự kiến Tòa án sẽ ra quyết định có ban lệnh bắt giam bà Kim hay không vào đêm ngày 12/8.