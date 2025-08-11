Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 25/8, Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung trong buổi họp báo ngày 12/8 cho biết lịch trình chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vẫn chưa được ấn định, mặc dù Seoul và Tokyo đã nhất trí về hình thức ngoại giao con thoi.Văn phòng Tổng thống trước đó đã xem xét phương án để nhà lãnh đạo Hàn Quốc thăm Nhật Bản trước hoặc sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, để tiến hành Hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru.Bà Kang cũng cho biết hai bên vẫn đang thăm dò về phương án tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật thông qua các buổi trao đổi. Liên quan đến việc bổ nhiệm Đại sứ tại các nước lớn như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Chính phủ hiện đang có những cân nhắc cụ thể về mặt nhân sự. Hàn Quốc cũng xem xét việc đưa ra công bố về đoàn đặc phái viên sang Mỹ sau khi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương. Thời điểm công bố hiện vẫn chưa được ấn định.Trước đó, Báo Asahi (Nhật Bản) và một số hãng tin khác đưa tin cho biết Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đang điều chỉnh lịch trình để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tại Tokyo vào ngày 23/8.