Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tổ chức chương trình đặc biệt kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh

Photo : KBS News

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Hàn Quốc (15/8/1945), Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) cho biết sẽ tổ chức "Chương trình đặc biệt kỷ niệm ngày Quốc khánh" đến hết ngày 31/8.Chương trình đặc biệt này giới thiệu 33 địa điểm du lịch lịch sử, bao gồm các di tích tưởng niệm sự hy sinh cao quý và thành tựu của các nhà hoạt động độc lập, cũng như những địa điểm mang tính biểu tượng của tự do và hòa bình, thông qua nền tảng về thông tin du lịch trong nước "VISITKOREA".Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu các chuyến du lịch đi bộ chứa đựng dấu ấn và tinh thần của phong trào kháng Nhật như hành trình theo dấu diễn biến Phong trào vận động độc lập 1/3 tại Seoul; thành phố Gunsan, nơi in đậm nỗi đau bị thực dân Nhật bóc lột; và chuyến tham quan theo dấu ấn lịch sử cận hiện đại tại thành phố Busan.Để tăng thêm ý nghĩa của ngày Quốc khánh, Hàn Quốc cũng sẽ tổ chức sự kiện trực tuyến "Tìm cờ Taegeuk (Thái Cực)", trong đó người tham gia sẽ tìm kiếm hình ảnh lá cờ Hàn Quốc ẩn trong hơn 50 điểm du lịch lịch sử được giới thiệu. Thông tin chi tiết về chương trình đặc biệt này có thể xem tại trang chủ của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (visitkorea.or.kr).KTO bày tỏ hy vọng đây sẽ là dịp để du khách vừa tận hưởng chuyến du lịch vừa hồi tưởng lại tinh thần cao cả của phong trào độc lập và ý nghĩa của ngày Quốc khánh Hàn Quốc.