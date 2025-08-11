Photo : YONHAP News

Theo bảng xếp hạng của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) được công bố vào ngày 11/8 (giờ địa phương), bản nhạc phim gốc "Golden" của bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) đã soán ngôi ca khúc "Ordinary" của ca sĩ người Mỹ Alex Warren, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100".Billboard nhận định "Golden" là ca khúc thứ 8 về âm nhạc K-pop của Hàn Quốc chinh phục được bảng xếp hạng "Hot 100" và là bài hát đầu tiên đạt vị trí số 1 do các nữ ca sĩ thể hiện.Bảng "Hot 100" xếp hạng các ca khúc dựa trên dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu nghe trực tuyến, điểm số phát sóng trên radio (airplay) và doanh số bán tại Mỹ. Trong bảng xếp hạng lần này, "Golden" đạt được 31,7 triệu lượt nghe trực tuyến, tăng 9% so với tuần trước đó. Điểm số phát sóng trên radio tăng 71% lên 8,4 triệu thính giả và doanh số bán đạt 7.000 bản, tăng 35%."Golden" là ca khúc của nhóm nhạc nữ K-pop nổi tiếng Huntr/x trong phim, sáng tác bởi nhà soạn nhạc EJAE, từng là thực tập sinh của công ty giải trí SM Entertainment, và do ca sĩ Audrey Nuna và Rei Ami thể hiện. Cả ba đều là người Mỹ gốc Hàn.Ca khúc này lọt vào bảng xếp hạng "Hot 100" đầu tháng 7 ở vị trí thứ 81, sau đó đã có quá trình thăng hạng ấn tượng lên vị trí thứ 23, vị trí thứ 6, thứ 4, thứ 2 và cuối cùng vươn lên vị trí dẫn đầu ở tuần thứ 7. Tính đến nay, các nghệ sĩ K-pop của Hàn Quốc từng đứng đầu bảng xếp hạng "Hot 100" gồm nhóm Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) với 6 ca khúc. Thành viên Jimin và Jungkook của nhóm nhạc này mỗi người cũng có một ca khúc từng xếp đầu bảng xếp hạng "Hot 100".Mặt khác, "Golden" vào ngày 1/8 vừa qua cũng đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn thuộc bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh (Official Charts), một trong hai bảng xếp hạng lớn nhất thế giới cùng với Billboard của Mỹ. Theo đó, ca khúc này đã lập nên kỷ lục khi cùng lúc dẫn đầu cả hai bảng xếp hạng này.