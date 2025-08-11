Chương trình tham quan cung điện Changdeok buổi tối mở cửa từ ngày 4/9

Photo : YONHAP News

Ban quản lý di tích cung điện và lăng tẩm thuộc Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc cùng Viện xúc tiến di sản quốc gia cho biết sẽ tổ chức chương trình "Hành trình dưới ánh trăng tại cung Changdeok (Xương Đức)" từ ngày 4/9-26/10, cho phép du khách thưởng ngoạn cảnh đêm tại cung điện thời Joseon (thế kỷ XIV đến XIX).Chương trình sẽ được tổ chức 6 lần/ngày, từ thứ Năm đến Chủ nhật hàng tuần trong thời gian trên.Trong chuyến "Hành trình dưới ánh trăng", du khách sẽ cầm đèn lồng truyền thống Hàn Quốc Cheongsachorong và cùng hướng dẫn viên phụ trách đến các nơi ở trong cung như Điện Injeong (Nhân Chính), khu Nakseonjae (Lạc Thiện Trai), Yeongyeongdang (Diễn Khánh Đường), đồng thời xem các tiết mục biểu diễn truyền thống. Đặc biệt, du khách cũng sẽ được tham quan khu vườn thượng uyển, nơi các vị vua từng nghỉ ngơi.Chương trình chỉ dành cho những người trúng tuyển sau khi đăng ký tham quan qua trang Ticketlink. Ngoài ra, các sự kiện dành riêng cho người nước ngoài cũng sẽ được tổ chức tại cung Gyeongbok (Cảnh Phúc) vào các ngày 27/9, 5/10, 12/10 và 19/10 tới. Các du khách cũng sẽ được thưởng thức trà, bánh kẹo và trà thuốc được dùng trong cung đình tại đây.