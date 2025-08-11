Seoul và Bắc Kinh tăng cường hợp tác để chấm dứt tình trạng đánh bắt cá trái phép

Photo : YONHAP News

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 12/8 cho biết đã có cuộc họp cấp chuyên viên với Cảnh sát biển Trung Quốc từ ngày 5-7/8, để trao đổi về vấn đề hướng dẫn và tuần tra đối với ngành đánh bắt cá Hàn-Trung trong năm 2025.Tại đây, Seoul và Bắc Kinh đã thảo luận về các phương án tăng cường hợp tác nhằm duy trì trật tự trong ngành đánh bắt cá, chấm dứt các hành vi đánh bắt trái phép trong vùng biển thuộc thỏa thuận về đánh bắt cá giữa hai nước.Từ ngày 1/9 tới, tất cả tàu cá có hành vi vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xử phạt tại cả hai nước, thay vì được trả tự do như trước. Các tàu đánh bắt cá hoạt động mà không có giấy phép, xâm nhập vào lãnh hải hoặc khu vực cấm, hay cản trở việc thi hành công vụ sẽ bị xếp vào diện có hành vi vi phạm nghiêm trọng.Trước đây, các tàu của Trung Quốc vi phạm các quy định trên vẫn được trả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh nếu có giấy phép hành nghề đánh bắt cá của Trung Quốc khi bị bắt tại vùng biển Hàn Quốc. Tuy nhiên, từ tháng 9 tới Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng xử phạt hành chính mà không có ngoại lệ, sau đó bàn giao cho Cảnh sát biển Trung Quốc để tiếp tục có các biện pháp như thu hồi giấy phép hành nghề hoặc xử phạt hành chính.Bộ Hải dương cho biết các tàu cá có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong thời gian qua vẫn được thả tự do dù có nguy cơ tái phạm. Seoul và Bắc Kinh hiện đã thống nhất thực hiện quá trình bàn giao để đối tượng vi phạm phải chịu hình phạt từ cả hai nước.Hàn Quốc và Trung Quốc còn nhất trí mở rộng danh sách các dụng cụ bị cưỡng chế tháo dỡ của tàu cá Trung Quốc nếu tàu bị phát hiện tại vùng biển chồng lấn Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Hàn Quốc. Các dụng cụ bị cưỡng chế tháo dỡ không chỉ là lưới đánh bắt cá như trước đây, mà còn bao gồm cả những dụng cụ đánh bắt cá vi phạm thời gian đánh bắt hay khu vực khai thác, cũng như các vật dụng không thuộc ngành nghề được cấp phép như lồng bẫy cá.Mặt khác, hai bên cũng đã thảo luận sâu về vấn đề tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép gần khu vực ranh giới quân sự liên Triều (NLL) trên biển Tây Hàn Quốc (hay còn gọi là Hoàng Hải); và thống nhất tăng cường hợp tác, bao gồm cả phối hợp tuần tra.