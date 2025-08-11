Hàn Quốc phấn đấu giảm số ca tử vong do tai nạn lao động bằng bình quân OECD

Photo : YONHAP News

Theo Quốc hội Hàn Quốc ngày 12/8, Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia dự kiến sẽ công bố "Kế hoạch điều hành quốc gia 5 năm của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung" vào ngày 13/8, trong đó đề ra mục tiêu giảm số vụ tai nạn lao động gây chết người xuống bằng mức bình quân của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tức 29 người trên mỗi 10.000 lao động.Trong năm ngoái, số ca tử vong do tai nạn lao động ở Hàn Quốc là 39 người trên mỗi 10.000 lao động, cao hơn nhiều so với mức trung bình 29 người/10.000 lao động của OECD.Trong cuộc họp đội ngũ cố vấn Văn phòng Tổng thống vào tháng trước, Tổng thống Lee đã bày tỏ quyết tâm phải chấm dứt tình trạng tỷ lệ tai nạn lao động và tỷ lệ tử vong do tai nạn lao động ở mức cao nhất thế giới và trong khối OECD của Hàn Quốc.Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia đề ra phương châm là "Xây dựng nơi làm việc an toàn cho mọi người lao động" nhằm giảm số vụ tử vong do tai nạn lao động, trong đó sẽ bao gồm các cam kết tranh cử của Tổng thống trước đây như mở rộng quyền cho phép người lao động dừng làm việc khi có rủi ro tai nạn lao động, chế độ công khai thông tin về tình hình an toàn sức khỏe lao động của doanh nghiệp.Ngoài ra, Ủy ban cũng xúc tiến rút ngắn thời gian xử lý bồi thường tai nạn lao động, hiện đang là bình quân 227,7 ngày (năm 2024); xem xét phương án ứng trước tiền chi trả bảo hiểm, thu hồi sau nếu không được xét duyệt.Ủy ban tư vấn công tác điều hành sẽ xúc tiến lập Luật bảo vệ quyền lợi người lao động tại nơi làm việc, giảm 50% quy mô chậm trả lương của doanh nghiệp, từ mức 2.448 tỷ won (1,76 tỷ USD) năm ngoái xuống dưới 1.000 tỷ won (0,72 tỷ USD) vào năm 2030.Ngoài ra, Ủy ban đang xem xét lập luật, chế độ liên quan để giảm thời gian làm việc bình quân năm của người lao động từ 1.859 giờ xuống ngưỡng 1.700 giờ cho tới năm 2030, gần bằng bình quân OECD (1.717 giờ). Bên cạnh đó, Ủy ban cũng sẽ phân bổ 8.000 tỷ won (5,76 tỷ USD) ngân sách nhằm xây dựng một môi trường làm việc nơi tất cả người lao động đều được tôn trọng.