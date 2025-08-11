Bắc Triều Tiên diễn tập bắn pháo, đáp trả cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/8 đưa tin một ngày trước, nước này đã tổ chức cuộc thi bắn pháo của các đơn vị pháo binh. Động thái này được cho là mang tính chất đáp trả đối với cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ mang tên “Lá chắn tự do Ulchi” (UFS) dự kiến bắt đầu vào ngày 18/8 tới.KCNA cho biết cuộc huấn luyện lần này được tiến hành theo kế hoạch huấn luyện tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên, nhằm hoàn thiện năng lực tác chiến và trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn quân. Mục đích của cuộc huấn luyện là để kiểm tra, đánh giá mức độ thuần thục trong tác chiến hỏa lực của các đơn vị pháo binh, nhân rộng các điển hình xuất sắc ra toàn quân.KCNA cho biết các đơn vị tham gia đã tiêu diệt mục tiêu trong thời gian quy định với kỹ thuật bắn chính xác tuyệt đối, chứng minh được năng lực tác chiến vượt trội và trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cuộc diễn tập lần này là cơ hội để miền Bắc răn đe "côn đồ quân sự" ở bên kia biên giới bằng sức mạnh chiến đấu áp đảo, thể hiện quyết tâm vững chắc trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.Sự kiện trên có sự tham dự của ông Pak Jong-chon, Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động kiêm Bí thư Ủy ban trung ương đảng, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ri Yong-gil. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un không có mặt tại sự kiện này. KCNA cho biết đơn vị thắng cuộc là Đại đội súng cối 82 mm thuộc Tiểu đoàn 6, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 55, Quân đoàn 9.Một ngày trước, Bắc Triều Tiên đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol, lên án cuộc tập trận UFS của liên quân Hàn-Mỹ, cảnh báo sẽ thực thi chủ quyền tự vệ với bất cứ hành vi khiêu khích nào vượt quá giới hạn.