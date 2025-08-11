Chương trình nghị sự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 25/8

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Nhà Trắng vào ngày 25/8 (giờ địa phương). Tại đây, hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh, vốn chưa được đề cập nhiều trong các cuộc đàm phán thuế quan trước đó.Đây là lần đầu tiên hai lãnh đạo hai nước gặp mặt trực tiếp sau khi đạt được thỏa thuận về thuế quan. Ban đầu, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành đàm phán thuế quan với Mỹ theo gói kết hợp cả thương mại và an ninh, nhưng kết quả đạt được chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại. Điều này đồng nghĩa với việc Seoul vẫn cần tiến hành tham vấn với Washington về vấn đề an ninh trong đợt đàm phán tới.Kể từ khi ông Trump nhậm chức, các vấn đề như tăng chi phí quân sự và điều chỉnh lại vai trò của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc liên tục được đề cập. Theo đó, hiện đại hóa đồng minh song phương được xem là một chương trình nghị sự bắt buộc. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng, Hàn Quốc có thể sẽ được yêu cầu đưa ra câu trả lời cụ thể về vai trò của mình.Tuy nhiên, giới quan chức nhận định Seoul và Washington sẽ chỉ tìm kiếm sự đồng thuận trong các vấn đề ở phần khung lớn, do đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước. Bên cạnh đó, hai bên cũng dự kiến sẽ thảo luận về chính sách đối phó với vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết các cuộc đàm phán thương mại đã hoàn tất sau khi hai bên đạt được thỏa thuận thuế quan, song Hàn Quốc và Mỹ vẫn cần tham vấn cụ thể về các kế hoạch đầu tư. Hai nước sẽ thảo luận các phương án tăng cường quan hệ đối tác an ninh kinh tế dựa trên thỏa thuận thuế quan, trong đó có hợp tác về công nghệ tiên tiến và các khoáng sản trọng tâm.