Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Việt nhất trí tăng cường hợp tác trong quốc phòng

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 12/8 đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul, thảo luận các phương án tăng cường hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng song phương. Bộ trưởng Phan Văn Giang đang có chuyến thăm đến Hàn Quốc để tham dự các hoạt động liên quan Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Việt.Trong cuộc hội đàm, quan chức hai bên đã bàn về các phương án cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Seoul và Hà Nội nhất trí sẽ đẩy nhanh việc sửa đổi biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác quốc phòng, nhằm mở rộng phạm vi hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước, đồng thời nỗ lực duy trì các thành quả hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.Ngoài ra, hai bên còn ký thỏa thuận chuyển giao tàu tuần tra đã qua sử dụng của Hàn Quốc cho phía Việt Nam. Đây là chiếc tàu tuần tra thứ ba Hàn Quốc bàn giao cho Việt Nam sau các đợt chuyển giao vào năm 2017 và 2018.