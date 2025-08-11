Tòa án ban lệnh bắt tạm giam cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul đêm ngày 12/8 đã ban lệnh bắt tạm giam cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee theo đề nghị của Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến bà Kim. Tòa án giải thích lý do ban lệnh bắt giam là bởi “có lo ngại tiêu hủy chứng cứ”. Điều này cho thấy lập luận của Nhóm công tố viên đặc biệt đã thuyết phục được thẩm phán.Theo đó, Bà Kim trước đó đang chờ tại trại tạm giam khu vực Nam Seoul đã chính thức bị giam giữ, cấp số quản lý và trang phục như các bị can thông thường, chụp ảnh nhận diện và hoàn tất thủ tục nhập trại. Lệnh bắt tạm giam cho phép Nhóm công tố viên đặc biệt có thể điều tra bà Kim trong vòng tối đa 20 ngày, giúp quá trình điều tra được đẩy nhanh hơn nữa.Hiện tại, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng đang bị bắt giam tại trại tạm giam Seoul. Lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc, cả hai vợ chồng cựu Tổng thống cùng lúc bị bắt giam.Lệnh bắt tạm giam cho phép Nhóm công tố viên đặc biệt có thể điều tra bà Kim trong vòng tối đa 20 ngày, giúp quá trình điều tra được đẩy nhanh hơn nữa.Trong lệnh bắt tạm giam lần này, Nhóm công tố viên đưa ra ba cáo buộc gồm vụ thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors, nghi ngờ bà Kim can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân qua nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun, nghi ngờ nhận nhờ vả bất chính từ nhân vật Jeon Seong-bae (còn gọi là pháp sư Geon Jin).Trong lần triệu tập điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt vào ngày 6/8, bà Kim đã phủ nhận mọi cáo buộc. Hiện dư luận quan tâm liệu bà có thay đổi lời khai hay tiếp tục giữ im lặng như cựu Tổng thống Yoon. Nhóm công tố viên đặc biệt dự kiến sẽ sớm triệu tập cựu Đệ nhất phu nhân để xác minh tình tiết các vụ việc.