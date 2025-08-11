Đài MBC sẽ truyền hình trực tiếp vòng chung kết giải Liên minh huyền thoại (LCK 2025)

Photo : KBS News

Theo giới phát thanh truyền hình và eSports Hàn Quốc ngày 13/8, ban tổ chức Giải vô địch Liên minh huyền thoại Hàn Quốc (LCK) gần đây đã hoàn tất đàm phán bản quyền với đài MBC về việc truyền hình trực tiếp vòng chung kết LCK 2025.Theo đó, MBC sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ các trận đấu loại trực tiếp (play-off) vòng chung kết LCK 2025 diễn ra trong hai ngày cuối tuần 27 và 28/9 tại Incheon.Đây là lần đầu tiên một giải eSports được phát trực tiếp trên đài truyền hình mặt đất Hàn Quốc kể từ Đại hội thể thao châu Á Jakarta–Palembang 2018. Khi đó, hai đài KBS và SBS đã gây chú ý khi phát sóng các trận đấu LoL, môn thể thao điện tử được đưa vào thi đấu thí điểm.Quyết định đàm phán bản quyền phát sóng của đài MBC được cho là đã cân nhắc tới mức độ nhận diện thương hiệu và lượng khán giả đông đảo theo dõi giải LCK trong và ngoài nước.Đại diện LCK chỉ cho biết sẽ đưa ra thông báo chính thức sau và từ chối bình luận thêm.Theo giới phát thanh truyền hình, MBC cũng đang cân nhắc đưa thêm bình luận viên riêng nhằm phục vụ cả người hâm mộ lâu năm lẫn khán giả lần đầu tiếp xúc với Liên minh huyền thoại, đồng thời xem xét sản xuất phim tài liệu về đề tài eSports.