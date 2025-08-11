Đảng cầm quyền Hàn Quốc hoan nghênh lệnh bắt tạm giam cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee

Photo : KBS News

Phát ngôn viên đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Park Soo-hyun ngày 13/8 bày tỏ hoan nghênh việc Tòa án ban lệnh bắt tạm giam cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee. Đảng này đánh giá đây là một quyết định "theo đúng lẽ thường", đưa đất nước trở lại quỹ đạo đúng đắn, công lý đã được thực thi.Đảng cầm quyền chỉ ra rằng bà Kim chính là nhân vật trung tâm thao túng quyền điều hành quốc gia của Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, đồng thời nhấn mạnh Tòa án phải làm sáng tỏ mọi tội danh của bà Kim và xử phạt nghiêm minh.Đảng Đổi mới Tổ quốc cũng đưa ra bình luận đánh giá bà Kim "gieo nhân nào gặt quả nấy", gọi đây là khoảnh khắc lịch sử khôi phục lại trụ cột vững chắc cho chủ nghĩa dân chủ Hàn Quốc.Ngược lại, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân hiện vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức. Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp kiêm Đại diện đảng tại Quốc hội Song Eon-seok trong một chương trình phát thanh cùng ngày từ chối đưa ra bình luận, chỉ bày tỏ mong muốn quá trình điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ diễn ra một cách công bằng, theo đúng pháp luật.Cựu Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Kim Moon-soo, người đang chạy đua chức Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân, thì chỉ trích quyết định của Tòa án là một hành động bạo ngược chưa từng có trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc.Một số ý kiến trong đảng này thì lấy làm tiếc trước việc vợ chồng cựu Tổng thống Yoon đều bị tạm giam.