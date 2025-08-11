Photo : YONHAP News

Vào chiều ngày 13/8, Ủy ban tư vấn công tác điều hành quốc gia đã công bố "Kế hoạch điều hành quốc gia 5 năm của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung", trong đó đề ra tầm nhìn quốc gia, 3 nguyên tắc điều hành đất nước, 123 nhiệm vụ thực hiện, cùng kế hoạch về ngân sách và lập pháp để triển khai.Trước tiên, tầm nhìn quốc gia của Chính phủ mới được xác định là “Đất nước nơi người dân làm chủ, Đại Hàn Dân Quốc cùng nhau hạnh phúc". Chủ tịch Ủy ban Lee Han-joo giải thích tầm nhìn này thể hiện cam kết xây dựng một Chính phủ lắng nghe và phản ánh ý kiến của người dân vào công tác điều hành đất nước, coi hạnh phúc của tất cả người dân là giá trị ưu tiên hàng đầu khi hoạch định chính sách.Ba nguyên tắc điều hành quốc gia được xác định là lắng nghe và hòa hợp, công bằng và tin cậy, thực dụng và hiệu quả. Năm mục tiêu trọng tâm gồm chính trị đoàn kết toàn dân, kinh tế sáng tạo dẫn dắt thế giới, tăng trưởng cân bằng để mọi người dân đều có cuộc sống tốt đẹp, xã hội vững chắc từ nền tảng, ngoại giao an ninh lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm.Đối với mục tiêu “chính trị đoàn kết toàn dân”, nhiệm vụ quốc gia số một là thúc đẩy cải cách Hiến pháp hiện thực hóa tinh thần người dân làm chủ. Ngoài ra, mục tiêu này cũng bao gồm các nhiệm vụ như cải cách Viện Kiểm sát, Cảnh sát, Cơ quan Thanh tra và kiểm toán; ngăn chặn quân đội can thiệp vào chính trị; cải thiện cơ cấu quản lý các đài truyền hình Nhà nước, khôi phục tính công ích, tự chủ và độ tin cậy của báo chí, truyền thông.Đối với mục tiêu “kinh tế sáng tạo dẫn dắt thế giới”, kế hoạch bao gồm chiến lược “tăng trưởng thực chất” dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); mở rộng ngân sách nghiên cứu và phát triển để đưa Hàn Quốc vào Top 5 cường quốc khoa học công nghệ; thành lập “Quỹ tăng trưởng quốc dân” quy mô 100.000 tỷ won (72,3 tỷ USD) để đầu tư vào các ngành chiến lược tương lai; cùng các biện pháp như “đường cao tốc năng lượng” để đạt trung hòa carbon và ứng phó khủng hoảng khí hậu.Mục tiêu “tăng trưởng cân bằng để mọi người dân đều có cuộc sống tốt đẹp” bao gồm nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thủ đô hành chính Sejong, cải cách thuế để tăng cường ngân sách địa phương, điều chỉnh nợ cho người thu nhập thấp và tiểu thương.Tiếp theo, với mục tiêu “xã hội vững chắc từ nền tảng”, Ủy ban đề ra nhiệm vụ là thúc đẩy ban hành “Luật cơ bản về an toàn sinh mạng” nhằm tăng cường trách nhiệm của Nhà nước đối với an toàn của người dân, thực hiện trách nhiệm quốc gia về tai nạn lao động, củng cố y tế khu vực, y tế thiết yếu và y tế công cộng.Cuối cùng, mục tiêu “ngoại giao an ninh lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm”, bao gồm việc chuyển đổi quan hệ liên Triều sang hướng hòa giải và hợp tác, nâng cấp quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ theo đường lối ngoại giao thực dụng lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm, thúc đẩy đa dạng hóa ngoại giao, phấn đấu trở thành một trong bốn cường quốc công nghiệp quốc phòng, cải cách quốc phòng để ứng phó trước tình trạng giảm dân số.Ủy ban cũng công bố “12 nhiệm vụ chiến lược trọng tâm liên ngành", trong đó có chiến lược “tăng trưởng thực chất” với mục tiêu đưa chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) cán mốc 5.000 điểm, vươn lên “Top 3 cường quốc AI”.Để thực hiện các nhiệm vụ quốc gia trọng tâm, Ủy ban đã lập kế hoạch đầu tư thêm 210.000 tỷ won (151,7 tỷ USD) trong 5 năm tới so với ngân sách năm 2025, đồng thời khẳng định sẽ bảo đảm nguồn lực này thông qua mở rộng thu ngân sách và tăng hiệu quả chi tiêu Chính phủ, không làm phát sinh thêm gánh nặng tài chính.Để thực thi hiệu quả các nhiệm vụ quốc gia vừa công bố, Chính phủ sẽ thành lập “Ủy ban Chiến lược tương lai quốc gia” (tên tạm thời) trực tiếp dưới quyền Tổng thống, đồng thời Văn phòng Tổng thống và Văn phòng điều phối Nhà nước sẽ liên tục giám sát tình hình thực hiện.123 nhiệm vụ quốc gia được công bố cùng ngày sẽ được Chính phủ xem xét tại cuộc họp Nội các để tiến hành phê duyệt chính thức.