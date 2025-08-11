Nhóm công tố viên đặc biệt khám xét trụ sở đảng đối lập Sức mạnh quốc dân

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sáng ngày 13/8 đã cử điều tra viên tới khám xét trụ sở đảng đối lập Sức mạnh quốc dân tại Yeouido (Seoul).Được biết, Nhóm đã trình lệnh khám xét và yêu cầu phía đảng Sức mạnh quốc dân tự nguyện giao nộp các tài liệu cần thiết. Có vẻ như vụ khám xét lần này nhằm thu thập tài liệu liên quan đến những nghị sĩ có dính líu tới các nghi ngờ xoay quanh bà Kim.Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và vợ bị nghi ngờ đã dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp cựu nghị sĩ Kim Young-sun được đảng tiến cử trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung ngày 1/6/2022; đổi lấy được nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun 58 lần cung cấp kết quả thăm dò dư luận miễn phí.Theo nội dung bản ghi âm cuộc điện thoại ngày 9/5/2022, một ngày trước khi đảng Sức mạnh quốc dân công bố kết quả tiến cử, cựu Tổng thống đã gọi điện cho nhân vật Myung Tae-kyun, cho biết sẽ gọi điện cho nghị sĩ Yoon Sang-hyun (khi đó là Chủ tịch Ủy ban tiến cử của đảng) để tác động, giúp bà Kim Yong-sun được tiến cử.Ngoài ra, nghị sĩ Kweon Seong-dong của đảng này cũng bị nghi ngờ dính líu tới vụ giáo phái Thống nhất nhờ vả bất chính bà Kim thông qua nhân vật Jeon Seong-bae (còn gọi là pháp sư Geon Jin).Cựu chức sắc họ Yoon của giáo phái trên đã bị bắt giam vào ngày 30/7 vừa qua, khai rằng đã được lãnh đạo giáo phái phê duyệt và chuyển tiền cho nghị sĩ Kweon từ năm 2021. Tuy nhiên, ông Kweon khẳng định không hề nhận bất cứ khoản quỹ chính trị nào từ giáo phái này.Tiếp theo, Nhóm công tố viên đặc biệt đang tăng tốc điều tra về các nghi ngờ khác, trong đó có nghi ngờ về tiêu cực trong quá trình thi công dinh thự cựu Tổng thống ở phường Hannam (quận Yongsan, Seoul).