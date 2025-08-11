Đối thoại cấp cao Diễn đàn Phụ nữ và kinh tế APEC 2025 tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Năm nay, trên cương vị là nước Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hàn Quốc lần đầu tiên đăng cai Đối thoại chính sách cấp cao Diễn đàn Phụ nữ và kinh tế APEC (WEF) với chủ đề "Mở rộng sự tham gia kinh tế của phụ nữ vì tăng trưởng bền vững" tại thành phố Incheon.Phát biểu khai mạc sự kiện vào ngày 12/8, Thứ trưởng Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc Shin Young-sook nhấn mạnh mở rộng sự tham gia kinh tế của phụ nữ vừa là thách thức mà APEC đang phải đối mặt, vừa là giải pháp mạnh mẽ cho tăng trưởng một cách bền vững và có khả năng phục hồi.Bà Shin cho biết theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), nếu sự cách biệt về giới tính trên thị trường lao động được thu hẹp thì tới năm 2060, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của OECD sẽ tăng 9%. Ngân hàng thế giới (WB) cũng dự đoán việc đạt được bình đẳng giới có thể góp phần nâng 20% GDP toàn cầu. Điều này đã cho thấy những gì mà các nước cần cùng nhau xây dựng.Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn dài, nhiều thách thức cần sự bứt phá như chuyển đổi số, thay đổi cơ cấu dân số và sự bất bình đẳng đã ăn sâu bám rễ trong xã hội. Năm nay, WEF sẽ tìm kiếm giải pháp cụ thể xoay quanh ba ưu tiên là kết nối, đổi mới và thịnh vượng.Bà Shin nhấn mạnh Diễn đàn lần này sẽ tìm kiếm các chiến lược đối phó hiệu quả với thách thức toàn cầu để thực hiện tầm nhìn chung của APEC, đồng thời củng cố đoàn kết và gắn kết khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xây dựng một cộng đồng khu vực bao trùm và có khả năng phục hồi.Đối thoại lần này là cuộc họp cấp Bộ trưởng về lĩnh vực phụ nữ đầu tiên do Hàn Quốc chủ trì với tư cách là nước Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh APEC, quy tụ hơn 120 đại biểu, bao gồm các Bộ trưởng và quan chức từ 21 quốc gia thành viên APEC.