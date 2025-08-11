Chính phủ Hàn Quốc hợp tác với ba nhà mạng mở rộng đầu tư vào AI

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cùng ba nhà mạng viễn thông di động trong nước là SKT, KT và LG U+ ngày 12/8 đã tổ chức "Lễ tuyên bố hợp tác đầu tư AI", nhất trí mở rộng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.Tại đây, Chính phủ và các nhà mạng đã thảo luận về định hướng đầu tư của Quỹ Công nghệ thông tin Hàn Quốc (KIF) được thành lập từ nguồn vốn góp của ba nhà mạng. Trong năm nay, Quỹ sẽ lập quỹ con quy mô trên 240 tỷ won (173,5 triệu USD) để đầu tư trọng điểm vào các công nghệ cốt lõi, nền tảng ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bồi dưỡng các doanh nghiệp AI tiềm năng liên quan đến chuyển đổi sang trí tuệ nhân tạo (AX).Ngoài ra, hai bên nhất trí thành lập quỹ riêng cho lĩnh vực chíp bán dẫn AI quy mô 40 tỷ won (28,9 triệu USD) và quỹ thúc đẩy thương mại hóa công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) quy mô 20 tỷ won (14,4 triệu USD).KIF là quỹ tư nhân được thành lập năm 2002 với tổng vốn góp ban đầu 300 tỷ won (216,7 triệu USD) từ ba nhà mạng viễn thông lớn của Hàn Quốc nói trên. Tính đến cuối năm ngoái, quỹ đã đầu tư tổng cộng hơn 4.700 tỷ won (3,4 tỷ USD) vào khoảng 1.600 công ty khởi nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực ICT.Bộ trưởng Khoa học Bae Kyung-hoon khẳng định trí tuệ nhân tạo là cội nguồn của mọi đổi mới, bày tỏ kỳ vọng việc thành lập các quỹ con KIF lần này sẽ tạo động lực mới cho đầu tư AI của Hàn Quốc.