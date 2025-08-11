Chính phủ Hàn Quốc siết chặt biện pháp xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh các vụ tai nạn lao động vẫn liên tiếp xảy ra dù Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra chỉ thị về các đối sách mạnh mẽ liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong cuộc họp Nội các ngày 12/8 đã chỉ thị tất cả các vụ tai nạn lao động gây thiệt hại về người phải được báo cáo trực tiếp cho ông.Ông Lee nhấn mạnh tiết kiệm chi phí bằng cách lấy đi mạng sống của ai đó là hành vi cố ý giết người một cách gián tiếp, khẳng định sẽ sửa đổi luật nếu cần thiết để cải thiện tình trạng yếu kém trong an toàn lao động.Tổng thống Lee cho rằng cần áp dụng biện pháp trừng phạt mạnh nhằm ngăn chặn tận gốc việc xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn lao động, cũng như chỉ thị xem xét biện pháp tước bỏ tư cách tham gia đấu thầu vĩnh viễn đối với các doanh nghiệp vi phạm. Ông cũng yêu cầu áp dụng chế độ thưởng lớn cho người tố cáo những công trình quản lý an toàn kém, đồng thời triển khai hệ thống phạt tiền để doanh nghiệp đảm bảo nguồn chi phí an toàn.Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh phải bổ sung nội dung tăng cường trách nhiệm của nhà thầu chính, lưu ý rằng cho đến nay vẫn chưa có tập đoàn xây dựng lớn nào bị xử lý theo Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng. Theo đó, ông Lee yêu cầu thành lập bộ phận chuyên trách xử lý các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng để thường xuyên giám sát và quản lý.Trước yêu cầu đưa ra các biện pháp ở mức tối đa của Tổng thống, Chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị các phương án xử phạt mạnh mẽ trên mọi phương diện. Được biết, nhiều nhân viên tại các công ty xây dựng để xảy ra các vụ tai nạn lao động chết người đã đồng loạt nộp đơn từ chức, khiến các công trình phải tạm ngừng thi công.Mặc dù Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng đã có hiệu lực được ba năm, nhưng số lao động tử vong khi làm việc vẫn lên tới khoảng 2.000 người, trong đó một nửa thuộc ngành xây dựng. Chính phủ cho rằng cần nâng mức phạt đối với các doanh nghiệp không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc siết chặt xử phạt là chưa đủ, khi vẫn tồn tại các vấn đề mang tính cơ cấu như chế độ đấu thầu giá thấp nhất hay áp lực rút ngắn thời gian thi công.Hàn Quốc hiện đang xem xét các biện pháp như hạn chế vay vốn và cấm tham gia đấu thầu đối với những doanh nghiệp gây ra tai nạn nghiêm trọng. Kế hoạch tổng thể dự kiến được công bố vào tháng 9 tới.