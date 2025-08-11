Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/8 (giờ địa phương) đã công bố "Báo cáo nhân quyền theo từng quốc gia năm 2024", trong đó nhận định tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên vẫn rất nghiêm trọng. Bình Nhưỡng vẫn duy trì sự kiểm soát thông qua bạo lực và cưỡng bức, bao gồm việc tiến hành tử hình, ngược đãi thể xác và xử phạt tập thể.Báo cáo cho biết tình hình nhân quyền tại miền Bắc trong năm ngoái hầu như không có sự thay đổi đáng kể, chính quyền nước này cũng không thực hiện các biện pháp đáng tin cậy nhằm phát hiện và trừng phạt những quan chức vi phạm vấn đề nhân quyền. Những nội dung này cũng đã được nêu trong các báo cáo trước đây, nhưng dung lượng lần này đã giảm hơn một nửa so với năm trước.Đặc biệt, báo cáo này đã lược bỏ nội dung phê phán hệ thống chính trị của Bắc Triều Tiên, gồm việc người dân không có quyền lựa chọn chính quyền thông qua bầu cử tự do và công bằng, hay việc chỉ duy trì hệ thống một đảng chính trị duy nhất. Được biết, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio đã chỉ thị không đánh giá về tính hợp pháp của hệ thống bầu cử ở các nước khác.Đối với Hàn Quốc, báo cáo nêu ra các vấn đề nhân quyền chính như hạn chế quyền tự do biểu đạt. Một số hãng truyền thông và Công đoàn ngôn luận Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại về tình trạng này, đồng thời đặt câu hỏi về tính công bằng của Ủy ban thẩm định phát thanh, truyền hình và truyền thông, nơi 9 ủy viên được bổ nhiệm theo hướng chính trị. Báo cáo cũng đề cập đến xung đột giữa Chính phủ, sinh viên trường y và các bác sĩ nội trú liên quan đến việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh các trường đại học y, song không nhắc đến vụ thiết quân luật gây bất ổn chính trị tại Hàn Quốc hồi tháng 12 năm ngoái.