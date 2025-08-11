Ngoại trưởng Hàn Quốc và Quyền Đại sứ Mỹ thăm nhà máy đóng tàu của Hyundai

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun ngày 13/8 đã cùng Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Joseph Yun đến thăm nhà máy đóng tàu của hãng công nghiệp nặng Hyundai tại thành phố Ulsan. Bộ trưởng đã thảo luận với ban lãnh đạo công ty Hyundai về phương án tăng cường hợp tác đóng tàu Hàn-Mỹ.Trong chuyến thị sát, Ngoại trưởng Cho Hyun tái khẳng định Hàn Quốc là đối tác tối ưu của Mỹ trong quá trình tái thiết ngành đóng tàu. Ông Cho đề xuất tăng cường cơ chế hợp tác song phương, tìm kiếm phương án hợp tác cụ thể.Bộ trưởng nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đang phát triển thành mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, không chỉ trong lĩnh vực an ninh mà còn bao trùm cả kinh tế và công nghệ tiên tiến. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng các cơ quan và doanh nghiệp hữu quan sẽ tích cực tham vấn với phía Mỹ để đảm bảo hợp tác này mang lại kết quả đôi bên cùng có lợi.Cũng có mặt trong chuyến thăm, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội Kim Seok-ki khẳng định Quốc hội sẽ tích cực hỗ trợ để hợp tác đóng tàu giữa hai nước diễn ra thuận lợi.Tại buổi gặp, Giám đốc điều hành công nghiệp nặng Hyundai Lee Sang-kyun đã giới thiệu về năng lực và công nghệ đóng tàu hàng đầu thế giới của hãng, trình bày về tầm nhìn tương lai của Hyundai và ngành đóng tàu Hàn Quốc.Công nghiệp nặng Hyundai hiện đang duy trì nhiều hình thức hợp tác với Mỹ nhằm hỗ trợ dự án tăng cường hợp tác đóng tàu Hàn-Mỹ mang tên "MASGA".Hãng đang hợp tác với các công ty đóng tàu của Mỹ như Edison Chouest Offshore và Huntington Ingalls lần lượt trong lĩnh vực đóng tàu thương mại và tàu quân sự. Đầu tháng này, Hyundai cũng đã trúng thầu dự án bảo trì định kỳ tàu hậu cần 41.000 tấn USNS Alan Shepard thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ.