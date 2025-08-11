Tổng thống Nga điện đàm với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Điện Kremlin ngày 12/8 (giờ địa phương) cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trong cuộc điện đàm này, Tổng thống Putin đã chia sẻ với nhà lãnh đạo miền Bắc về thông tin liên quan đến cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tới.Lãnh đạo Nga-Mỹ dự kiến sẽ hội đàm thượng đỉnh tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15/8, thảo luận về phương án chấm dứt chiến tranh Ukraine. Cuộc gặp này được ấn định sau chuyến thăm Nga ngày 6/8 vừa qua của Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.Những nội dung trong cuộc gặp với đặc phái viên Witkoff đã được Tổng thống Putin thông báo tới Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và lãnh đạo các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và lần này là Chủ tịch Kim Jong-un.Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp và hợp tác trên mọi lĩnh vực, căn cứ theo Hiệp định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà hai nước ký ngày 19/6 năm ngoái tại Bình Nhưỡng.Tổng thống Putin đã bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Kim vì sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên, cũng như lòng dũng cảm, tinh thần anh hùng và sự cống hiến của quân đội miền Bắc trong quá trình giải phóng vùng lãnh thổ Kursk giáp biên giới bị Ukraine tấn công.Ông Putin cũng gửi lời chúc mừng Bắc Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày giải phóng Tổ quốc (15/8). Đáp lại, Chủ tịch Kim nhấn mạnh nước này luôn ghi nhớ vai trò của Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược.Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì các cuộc tiếp xúc cá nhân trong thời gian tới. Trước đó, Chủ tịch Kim đã nhận lời mời thăm Nga của Tổng thống Putin. Giới quan sát dự đoán ông Kim có thể thực hiện chuyến thăm này trong năm nay.