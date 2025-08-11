Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Busan ngày 13/8 đã tổ chức lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan. Tham dự buổi lễ có Thị trưởng Busan Park Heong-joon, nguyên Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Nam Gyeongsang Park Soo-kwan. Phía Việt Nam có sự hiện diện của Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, người đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, cùng tân Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan.Tại buổi lễ, ông Park Soo-kwan đã được Chính phủ Việt Nam trao tặng Huân chương Ngoại giao nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu cộng đồng người Việt Nam chiếm đông đảo nhất trong số những người nước ngoài đang cư trú tại thành phố Busan. Việc thành lập Tổng lãnh sự quán tại Busan không chỉ đáp ứng yêu cầu quốc gia, mà còn góp phần mở rộng hơn nữa phạm vi hợp tác giữa hai nước.Ông Tô Lâm bày tỏ kỳ vọng về sự tăng cường hợp tác ở lĩnh vực thương mại, giáo dục với Busan, cửa ngõ phía Nam của Hàn Quốc. Tổng lãnh sự quán Việt Nam sẽ không chỉ là mái nhà chung để gắn kết cộng đồng người Việt, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội và hợp tác cùng phát triển.Trong bài phát biểu chúc mừng, Thị trưởng Busan Park Heong-joon bày tỏ tin tưởng sự hợp tác giữa thành phố Busan, trung tâm toàn cầu, với Việt Nam, một đất nước đang phát triển năng động, sẽ góp phần mở rộng cơ hội cùng phát triển cho cả hai bên ở các lĩnh vực hàng hải, văn hóa, du lịch. Chính quyền thành phố sẽ nỗ lực hết sức để mang lại sự thịnh vượng cho người dân hai quốc gia.Hiện nay, trong cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Busan, người Việt Nam chiếm đông nhất với hơn 14.000 người. Thành phố Busan đã ký kết quan hệ kết nghĩa với thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam vào năm 1995 và lập Văn phòng thương mại tại Hồ Chí Minh vào năm 2008, tích cực hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương mở rộng đầu tư và kinh doanh vào Việt Nam.